Игорь Харатин получил вызов в сборную Украины на сентябрьские матчи. И прибыл с командой в Казахстан. Однако уже по прибытии в Нур-Султан узнал, что венгерский Ференцварош продал его в другой клуб – польскую Легию. Капитан был вынужден просить наставника отпустить его для улаживания нюансов нового клубного соглашения.

Поэтому когда 1 сентября сборная Украины играла против Казахстана матч отбора на чемпионат мира 2022 года, Харатин подписывал контракт с новым клубом.

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Сумма трансфера не сообщается. Известно лишь то, что Харатин подписал контракт на три года – до июня 2024 года. В варшавском клубе он будет выступать под номером "14".

Харатин к сборной Украины снова присоединится 2 сентября уже в Киеве. 4 сентября здесь "сине-желтые" сыграют против Франции.