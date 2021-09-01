Самые дорогие трансферы летом 2021 оформили два английских клуба – Манчестер Сити и Челси.
Примечательно Динамо купило бразильского футболиста Витиньо
"Горожане" установили рекорд АПЛ, приобретя в Астон Виллы английского полузащитника Джека Грилиша за 117,50 миллионов евро.
Джек Грилиш / Фото twitter.com/JackGrealish
В то же время Челси заплатил миланскому Интеру 115 миллионов евро за бельгийского нападающего Лукаку.
Топ-10 самых дорогих трансферов лета
1. Джек Грилиш (с Астон Виллы в Манчестер Сити – 117,50 миллионов евро)
2. Ромелу Лукаку (с Интера в Челси – 115 миллионов евро)
3. Джейдон Санчо (с Боруссии Дортмунд в Манчестер Юнайтед – 85 миллионов евро)
4. Ашраф Хакими (с Интера в ПСЖ – 60 миллионов евро)
5. Бен Уайт (из Брайтона в Арсенал – 58,50 миллионов евро)
6. Дайо Упамекано (с РБ Лейпциг в Баварию – 42,50 миллионов евро)
7. Рафаэль Варан (из Реала в Манчестер Юнайтед – 40 миллионов евро)
8. Ибрагим Конате (с РБ Лейпциг в Ливерпуль – 40 миллионов)
9. Тэмми Абрахам (с Челси в Рому – 40 миллионов евро)
10. Мартин Эдегор (из Реала в Арсенал – 35 миллионов евро)
Давид Алаба / Фото facebook.com/david.alaba.10888
Едва ли не лучшую работу на трансферном рынке провел французский ПСЖ. Парижанам удалось подписать как свободного агента Лионеля Месси из Барселоны.
Самые громкие переходы свободных агентов
- Лионель Месси (из Барселоны в ПСЖ)
- Джанлуиджи Доннарумма (из Милана в ПСЖ)
- Давид Алаба (из Баварии в ПСЖ)
- Мемфис Депай (из Лиона в Барселону)
- Джорджиньо Вейналдум (из Ливерпуля в ПСЖ)
- Серхио Агуэро (с Манчестер Сити в Барселону)
- Эрик Ламела (из Тоттенхэма в Севилью)
- Серхио Рамос (из Реала в ПСЖ)
- Хакан Чалханоглу (из Милана в Интер)
Другие громкие трансферы
Одним из самых громких переходов стало возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" выкупили контракт португальца в Ювентуса за 15 миллионов евро.
Криштиану Роналду / Фото twitter.com/ManUtd
Летом клуб поменяли также целый ряд ведущих футболистов:
- Антуан Гризманн (из Барселоны в Атлетико – аренда)
- Эдуардо Камавинга (из Ренна в Реал – 31 миллион евро)
- Андреа Силва (с Айнтрахта в РБ Лейпциг – 23 миллиона евро)
- Марсель Забитцер (с РБ Лейпциг в Баварию – 15 миллионов евро)
- Сауль Ньигес (с Атлетико в Челси – аренда за 5 миллионов евро)
- Родриго де Пауль (с Удинезе в Атлетико – 35,20 миллионов евро)
- Курт Зума (с Челси в Вест Хэм – 35 миллионов евро)
- Леон Бейли (с Байера в Астон Виллу – 32 миллиона евро)
- Мануэль Локателли (с Сассуоло в Ювентус – аренда)
- Эктор Бельерин (из Арсенала в Бетис – аренда)
- Педриньо (с Бенфики в Шахтер – 18 миллионов евро)
- Роман Яремчук (из Гента в Бенфику – 17 миллионов евро)