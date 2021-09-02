Прикра нічия проти Казахстану

Збірна України з футболу у відборі на чемпіонат світу 2022 року провела вже чотири матчі. І не програла жодного з них. Як і не виграла. Четверту гру у відборі наші футболісти знову зіграли внічию. Цього разу проти Казахстану на виїзді.

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Українці забили гол вже на другій хвилині. Красень-удар вдався Яремчуку. Але в другому таймі пропустили.

І коли на 90+3 хвилині Сікан забив гол, здавалося, що українці таки здобудуть перемогу. Та за три хвилини ми знову пропустили. При цьому обидва голи майже ідентичні – закидання за спину Караваєву, і Валіуллін забиває. При цьому ще одного разу арбітр не зарахував гол казахів.

Ще одна неприємність з цього матчу – гру проти Франції пропустять Миколенко та Зінченко через перебір жовтих карток.

Трансферні новини

Під час матчу збірної України її гравець Ігор Харатін змінив клуб – перейшов з угорського Ференцвароша в польську Легію. Для цього йому навіть довелося відпроситися з розташування збірної, і з Казахстану летіли в Польщу на медогляд.

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Змінив клуб і ще один українець – Микола Кухаревич з французького Труа відправився в бельгійський Левен. Обидва клуби входять до холдингу City Football Group, де головний клуб – Манчестер Сіті. Загалом там 10 клубів в різних чемпіонатах, тож і гравці між командами часто змінюються. Кухаревича віддали в оренду на рік. А замість нього взяли Жерсона Родрігеса з Динамо. Теж оренда на один сезон.

Ще 8 медалей Паралімпіади

1 вересня українські спортсмени здобули одразу 8 медалей на Паралімпіаді-2020. Тепер їх у нашій скарбничці одразу 75.

Дві медалі, які були здобуті 1 вересня – золоті. Перше "золото" Україні 1 вересня приніс нестримний Максим Кріпак. Плавець став п'ятиразовим призером Ігор в Токіо, здобувши для України вже третю золоту нагороду. Друге золото до медальної скарбнички України поклала 21-річна Анастасія Москаленко. Наша спортсменка здобула переконливу перемогу у штовханні ядра.