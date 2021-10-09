"Цыганский король" достаточно корректно передал привет своему потенциальному сопернику, отметив боксерское мастерство Усика, который показал выдающийся бокс в поединке с Энтони Джошуа.

К теме Свитолина уверенно вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе: видео

Здравствуйте, Александр! Очень-очень хороший бой, отличный боксер. Я действительно получил удовольствие от твоего боя с Джошуа. Удачи тебе, да благословит тебя Бог. Сделай свою работу в реванше,

– сказал Фьюри.

Фьюри – Уайлдер: коротко о бое