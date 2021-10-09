Квалификация гран-при Турции обещала быть хаотичной. Утром и днем над автодромом шел дождь, а после старта сессии пилотам сразу передали, что дождь возобновится в течение нескольких минут.

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В результате квалификацию уверенно выиграл Льюис Хэмилтон, однако британец потерял свой поул из-за штрафа в 10 позиций за замену элемента двигателя. Поул достался его напарнику Валттери Боттасу. Mercedes на этой трассе выглядит лучше Red Bull.

Это четвертый поул британца в карьере и сезоне и 103-й в карьере.



Квалификация гран-при Турции / Фото Спорт24

Макс Ферстаппен показал третье время, и стартует 2-м соответственно. Отметим Мика Шумахера, который сумел извлечь Haas ко второй части квалификации.

Результаты квалификации гран-при Турции