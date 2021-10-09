Казахстан – Босния и Герцеговина 0:2
Гол:Превляк, 25, 66
К слову Финляндия – Украина:стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022
Литва – Болгария 3:1
Гол:Ласицкас, 18; Черных, 82, 84 – Десподов, 64
Азербайджан – Ирландия (9 октября, 19.00, "Олимпийский стадион Баку")
Люксембург – Сербия (9 октября, 21.45, "Стад де Люксембург")
Швеция – Косово (9 октября, 19.00, "Френдс Арена")
Грузия – Греция (9 октября, 19.00, "Батуми Арена")
Швейцария – Северная Ирландия (9 октября, 21.45, "Стад де Женев")
Финляндия – Украина (9 октября, 19.00, "Олимпийский стадион")
Шотландия – Израиль (9 октября, 19.00, "Хэмпден Парк")
Фареры – Австрия (9 октября, 21.45, "Торсвелур")
Молдова – Дания (9 октября, 21.45, "Стадион Зимбру")
Польша – Сан-Марино (9 октября, 21.45, "Национальный стадион")
Андорра – Англия (9 октября, 21.45, "Эстадио Насьонал")
Венгрия – Албания (9 октября, 21.45, "Пушкаш Арена")