Первыми отличились украинцы и сделали это уже на 4-й минуте. Андрей Ярмоленко невероятным ударом с правой ноги закрутил из-за дуги рядом со штангой. Шедевральный гол.
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Видео гола Ярмоленко
Коротко о противостоянии Финляндия – Украина
- Обе команды к матчу подходят в равных условиях. Украина и Финляндия имеют по 5 очков и идут на 2-й и 3-й позициях соответственно.
- В последнем матче эти национальные команды расписали мировую 1:1. Единственный гол в футболке Украины забил Жуниор Мораес.