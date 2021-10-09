Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Старостяк.
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Кто такой Игорь Леонов
Леонов родился в Крыму, основную часть карьеры игрока провел в донецком Шахтере, с которым четыре раза становился серебряным призером чемпионата Украины и дважды выигрывал Кубок Украины.
Начинал свою тренерскую карьеру в Академии донецкого Шахтера. Затем возглавлял команды УПЛ – Ильичевец (сейчас Мариуполь) и киевский Арсенал.
Минай уволил Кобина: что известно
- 29 сентября Минай остался без главного тренера. Руководство клуба украинской Премьер-лиги 29 сентября решило уволить наставника команды Василия Кобина.
- Причиной отставки Кобина стали неудачные результаты прошедшего в чемпионате Украины.
- Под руководством тренера Минай дебютировал в УПЛ в 2020 году. Однако из-за неудачных результатов клуб уволил тренера в середине сезона-2020/2021.
- Тогда клуб возглавлял Николай Цимбал. Также в структуре Миная работал Александр Севидов, который отстранен от футбола из-за скандала с договорными матчами в Украине.
- Летом 2021 года Кобин вернулся в Минай. Под руководством Кобина Минай сыграл 64 матча на официальном уровне, в которых одержал 28 побед. С Кобиным Минай выиграл Первую лигу и выходил в 1/2 Кубка Украины.