Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Старостяк.

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После 9 сыгранных туров Минай занимает 13 место в УПЛ, имея в активе 6 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 6-12, а также одну игру в запасе.

Кто такой Игорь Леонов

Леонов родился в Крыму, основную часть карьеры игрока провел в донецком Шахтере, с которым четыре раза становился серебряным призером чемпионата Украины и дважды выигрывал Кубок Украины.

Начинал свою тренерскую карьеру в Академии донецкого Шахтера. Затем возглавлял команды УПЛ – Ильичевец (сейчас Мариуполь) и киевский Арсенал.

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