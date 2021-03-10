Во вторник, 9 марта, случилось немало событий в мире спорта, которые интересны украинским болельщикам. О самых главных из них – читайте в дайджесте от Спорт24.

Результаты Лиги чемпионов

Во вторник, 9 марта, определились первые участники четвертьфинала Лиги чемпионов-2020/2021. За путевку в следующий раунд боролись Боруссия Дортмунд с Севильей и Ювентус из Порту.

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Севилья со стартовых минут устроила штурм ворот Боруссии, который не увенчался успехом. Зато на 35 минуте "шмели" организовали одиночную атаку, которая завершилась голом неудержимого Эрлинга Голанда.

После перерыва невероятный норвежец не без проблем удвоил преимущество своей команды. Севилья до конца матча отыгралась, но не смогла выйти в четвертьфинал.

В итоге Боруссия и Севилья сыграли вничью (2:2), а "шмели" прошли дальше, выиграв по сумме двух матчей 5:3.

В параллельном поединке непростая задача стояла перед Ювентусом, который считался фаворитом в противостоянии с Порту. Из-за поражения на выезде со счетом 2:1 итальянцам нужно было забивать минимум один гол.

Однако в первом тайме задачу итальянцев усложнил Сержиу Оливейра. Игрок Порту на 19 минуте реализовал пенальти, поэтому "Юве" нужно было забивать минимум дважды.

Во втором тайме развернулась настоящая драма. Уже на 49 минуте на табло было 1:1. Федерико Кьеза отметился голом из пределов штрафной. А через 5 минут Порту остался в меньшинстве. Тереми за 2 минуты наработал на удаление. Ювентус уже на 63 минуте был впереди благодаря второму голу Кьезы.

Ювентус не смог развить успех и довел матч с Порту до дополнительного времени. В конце матча команды обменялись забитыми голами. Ювентус выиграл поединок со счетом 3:2.

Однако по сумме двух матчей результат равный – 4:4. В итоге в четвертьфинал прошел Порту, который забил больше голов на поле Ювентуса.



Япония готовится провести Олимпиаду без иностранных болельщиков

Летом 2021 года в Японии состоятся перенесенные Олимпийские игры. Но зрителей на трибунах может и не быть.

Власти Японии рассматривают вариант, при котором Олимпийские игры состоятся без иностранных болельщиков на трибунах. На такой шаг правительство Японии может пойти из-за беспокойства общественности из-за коронавируса. Ведь во многих странах обнаружены мутации вируса.

Поэтому в Японии планируют:

запретить въезд иностранным болельщикам на Олимпиаду

провести церемонию открытия без болельщиков – только с участием спортсменов и официально приглашенных гостей.

К слову. Олимпиада-2020 запланирована в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Элина Свитолина проиграла россиянке в стартовом матче в Дубае

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На турнире в Дубае с призовым фондом 1, 835,490 долларов больше не осталось представительниц Украины. В понедельник, 8 марта, поражения потерпели Леся Цуренко и Катарина Завацкая.

Йоахим Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет команду после чемпионата Европы. Решение тренера поддержали в Немецком футбольном союзе.

Иоахим Лёв сам обратился с просьбой расторгнуть свое соглашение, которое действовало до конца 2022 года. Последним турниром, который Лёв проведет во главе сборной Германии, станет Евро-2020.