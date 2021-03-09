Английский Ливерпуль и немецкий РБ Лейпциг 10 марта встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После поражения в первой игре немецкий клуб попытается осуществить камбэк в противостоянии с англичанами.

Первый матч между Ливерпулем и Лейпцигом состоялся 16 февраля. Поединок в Будапеште (Венгрия) завершился победой "мерсисайдцев" со счетом 2:0. "Быки" допустили две результативные ошибки, которыми Ливерпуль и воспользовался.

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Ответный матч также состоится в Будапеште. Команды не могут сыграть в родных странах из-за карантинных ограничений.

Ливерпуль – РБ Лейпциг прогноз Favbet

После очного матча команды провели по четыре поединка на внутренней арене. Если "быки" выиграли все матчи, то Ливерпуль только один. Подопечные Юргена Клоппа потерпели три поражения.

Всего в чемпионате Англии Ливерпуля имеет ужасную статистику домашних матчей. "Красные" потерпели 6 подряд поражений. Поэтому, Лейпциг, который переживает подъем, вполне может рассчитывать на камбэк с Ливерпулем.

Все же букмекеры считают, что Ливерпуль фаворит игры. Победу команды Юргена Клоппа в основное время оценивают коэффициентом 2,41. На победу подопечных Юлиана Нагельсманна по итогам 90 минут в компании Favbet предлагают коэффициент 3,05. Ничья в основное время матча – коэффициент 3,70.

Также специалисты оценили шансы команды выйти в четвертьфинал. На проход Ливерпуля коэффициент 1,15, хотя перед первым матчем был 1,40. Вдвое хуже шансы стали у "быков". Если к поражению на их выход давали коэффициент 3,15, то сейчас уже 7,20.

Обе команды исповедуют атакующий футбол. Однако первая игра показала, что Клопп и Нагельсманн стремятся играть в Лиге чемпионов в осторожный футбол. На двоих команды забили всего 2 гола, поэтому вряд ли следует ожидать много мячей в ответном матче. Коэффициент 2,16 на тотал меньше 2.5.

Поединок Ливерпуль – РБ Лейпциг начнется в 22:00.