Япония готовится провести Олимпиаду без иностранных болельщиков
Летом 2021 года в Японии состоятся перенесенные Олимпийские игры. Но зрителей на трибунах может и не быть.
Источник:Kyodo
Власти Японии рассматривают вариант, при котором Олимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков на трибунах. На такой шаг правительство Японии может пойти из-за беспокойства общественности из-за коронавируса. Ведь во многих странах обнаружены мутации вируса.
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Поэтому в Японии планируют:
- запретить въезд иностранным болельщикам на Олимпиаду
- провести церемонию открытия без болельщиков – только при участии спортсменов и официально приглашенных гостей.
Все это ради того, чтобы избежать скопления людей на трибунах.
Также японские власти обратилась к болельщикам в стране с просьбой не путешествовать за олимпийским огнем, который начал движение по стране. Уже после этого несколько известных факелоносцев отказались от участия из-за опасений за свое здоровье.
Однако такое решение должен еще согласовать Международный олимпийский комитет. Переговоры между правительством Японии, городскими властями Токио и МОК должны состояться в ближайшее время.
Также отсутствие болельщиков на трибунах приведет к тому, что за проданные билеты придется возвращать деньги. Перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год и так увеличил расходы на турнир в 15 миллиардов евро.
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