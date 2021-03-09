Летом 2021 года в Японии состоятся перенесенные Олимпийские игры. Но зрителей на трибунах может и не быть.

Власти Японии рассматривают вариант, при котором Олимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков на трибунах. На такой шаг правительство Японии может пойти из-за беспокойства общественности из-за коронавируса. Ведь во многих странах обнаружены мутации вируса.

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Поэтому в Японии планируют:

запретить въезд иностранным болельщикам на Олимпиаду

провести церемонию открытия без болельщиков – только при участии спортсменов и официально приглашенных гостей.

Все это ради того, чтобы избежать скопления людей на трибунах.

Также японские власти обратилась к болельщикам в стране с просьбой не путешествовать за олимпийским огнем, который начал движение по стране. Уже после этого несколько известных факелоносцев отказались от участия из-за опасений за свое здоровье.

Однако такое решение должен еще согласовать Международный олимпийский комитет. Переговоры между правительством Японии, городскими властями Токио и МОК должны состояться в ближайшее время.

Также отсутствие болельщиков на трибунах приведет к тому, что за проданные билеты придется возвращать деньги. Перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год и так увеличил расходы на турнир в 15 миллиардов евро.

Олимпиада-2020 запланирована в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.