Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет команду после чемпионата Европы. Решение тренера поддержали в Немецком футбольном союзе.

Йоахим Лев сам обратился с просьбой разорвать свое соглашение, которое действовало до конца 2022 года. Последним турниром, который Лев проведет во главе сборной Германии станет Евро-2020.

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"Я делаю этот шаг очень осознанно, полон гордости и огромной благодарности, но одновременно продолжаю быть очень мотивированным, когда дело доходит до будущего чемпионата Европы. Гордый, потому что для меня это что-то особенное и было честью работать для своей страны. И потому, что я почти 17 лет работал с лучшими футболистами страны и поддерживал их в их развитии. У меня есть большие триумфы и болезненные поражения, но, прежде всего, много замечательных и волшебных моментов – не только победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии", – заявил Йоахим Лев.

В Немецком футбольном союзе поблагодарили Йоахима Лева за работу. А также за то, что дает время, чтобы найти нового наставника для команды.