Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет команду после чемпионата Европы. Решение тренера поддержали в Немецком футбольном союзе.
Источник:DFB
Йоахим Лев сам обратился с просьбой разорвать свое соглашение, которое действовало до конца 2022 года. Последним турниром, который Лев проведет во главе сборной Германии станет Евро-2020.
Читайте также Сайт УЕФА назвал ключевых футболистов сборной Украины перед Евро-2020
"Я делаю этот шаг очень осознанно, полон гордости и огромной благодарности, но одновременно продолжаю быть очень мотивированным, когда дело доходит до будущего чемпионата Европы. Гордый, потому что для меня это что-то особенное и было честью работать для своей страны. И потому, что я почти 17 лет работал с лучшими футболистами страны и поддерживал их в их развитии. У меня есть большие триумфы и болезненные поражения, но, прежде всего, много замечательных и волшебных моментов – не только победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии", – заявил Йоахим Лев.
В Немецком футбольном союзе поблагодарили Йоахима Лева за работу. А также за то, что дает время, чтобы найти нового наставника для команды.
- Стоит отметить, что кроме выступлений на Евро-2020, сборная Германии под руководством Лева начнет отбор на чемпионат мира 2022 года. В марте команда сыграет три первых матча – против Исландии, Румынии и Северной Македонии. Также в их группе Лихтенштейн и Армения, но матчи с этими сборными состоятся уже осенью 2021 года.
- На Евро-2020 сборная Германии выступит в группе с Францией, Португалией и Венгрией.
- Лев работает со сборной Германии с 2004 года. Тогда он был помощником главного тренера Юргена Клинсманна. В 2006 году Лев лично возглавил сборную.
- Под его руководством сборная Германии в 2014 году стала чемпионом мира. За четыре года до того, в 2010 году, он получил бронзовые награды Мундиаля. А в 2008 году уступил в финале Евро, заняв лишь второе место.
- Лев четыре раза сыграл против сборной Украины в качестве главного тренера Die Mannschaft. Впервые это произошло 11 ноября 2011 года, когда сборная Германии приехала на открытие НСК "Олимпийский" после реконструкции. Этот матч закончился вничью 3:3.
- Впоследствии наши команды встретились на Евро-2016, и немцы победили 2:0.
- Еще два матча состоялись в 2020 году в рамках Лиги наций. Германия победила в обоих матчах.
Поделиться новостью