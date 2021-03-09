Российские СМИ запустили фейк о том, что Сергей Ребров был интересен московскому ЦСКА, а украинские теннисистки потерпели поражения на турнире WTA в Дубае. Обзор главных новостей спорта за 8 марта в дайджесте Спорт 24.

Фейк о Сергее Реброве

Российские СМИ сообщили, что украинский тренер Сергей Ребров отказался возглавить московский ЦСКА.

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Ребров якобы заинтересовал представителей ЦСКА, когда со своим Ференцварошем играл против них в Лиге Европы сезона-2019/2020.

В конце 2020 года в ЦСКА планировали сменить главного тренера. Вместо белоруса Алексея Гончаренко вроде бы решили пригласить Реброва.

Сообщается, что посредники в переговорах сразу заявили, что Ребров не намерен работать в России.

Российские СМИ писали, что Ребров отказал "из-за взаимоотношений между Украиной и Россией. Якобы после работы в России Ребров больше не сможет работать в Украине".

Информацию прокомментировал Шандор Варга, агент Реброва.

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По словам агента Реброва, информация о заинтересованности ЦСКА в услугах украинского тренера не соответствует действительности.

Впрочем, агент поставил под сомнение то, что работа в России помешает Реброву в Украине.

Поражения украинок в Дубае

В Дубае стартовал престижный теннисный турнир с призовым фондом 1, 835,490 долларов. 8 марта на корт вышли две украинские теннисистки.

Леся Цуренко зачехлила ракетку в первом круге. Она уступила представительнице Румынии Сорани-Михаэли Кирсте.

Поединок 1/32 финала между 30-летней румынкой и на год старшей Цуренко длился 1 час и 23 минуты. Кирстя одержала победу за два сета.

Сорана-Михаэла Кирстя – Леся Цуренко 2:0 (6:4, 6:4)

Также в первом круге уступила Катарина Завацкая. Украина провела на корте с Жил Белен Тайхманн из Швейцарии чуть больше часа и уступила в двух партиях.

Катарина Завацкая – Жил Белен Тайхманн 0:2 (1:6, 2:6)

Во вторник, 9 марта, выступление в Дубае начнет Элина Свитолина. В 1/16 финала Элина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Новый президент Барселоны

Состоялись выборы нового президента каталонской Барселоны. После подсчета 100 процентов голосов счетная комиссия объявила победителем Жоана Лапорту.

Он считался фаворитом предвыборной гонки.

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Лапорта набрал 30 184 голоса или 54,28% от общего количества проголосовавших. На втором месте оказался Виктор Фонт, за него отдали голоса 16 679 человек (29,99%). Третьим стал Антони Фрейша – 4 769 голосов (8,58%).

Лапорта уже возглавлял клуб с 2003-го по 2010 годы. За это время клуб четыре раза выиграл Ла Лигу и два раза Лигу Чемпионов. В 2009 году Барселона выиграла шесть трофеев за сезон.