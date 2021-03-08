Украинская теннисистка Леся Цуренко зачехлила ракетку в первом круге престижного турнира WTA в Дубае. Цуренко уступила представительнице Румынии Соране-Михаэле Кирсте.

Сорана-Михаэла Кирстя – Леся Цуренко 2:0 (6:4, 6:4)

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Поединок 1/32 финала между 30-летней румынкой и на год старшей Цуренко длился 1 час и 23 минуты. Кирстя одержала победу за два сета.

В стартовом гейме Цуренко удалось сделать брейк, однако в следующем же гейме украинка проиграла свою подачу.

Румынка оформила второй брейк в 6 гейме и повела 5:3. Цуренко сумела отыграться, однако проиграла сет на собственной подаче.

Второй сет развивался по схожему сценарию. Теннисистки обменялись брейками на старте партии.

Кирстя снова вела 5:3, но не смогла подать на матч. К сожалению, Цуренко во второй раз не защитила свою подачу в решающем гейме и проиграла поединок.

На турнире в Дубае также сыграют украинки Катарина Завацкая и Элина Свитолина. Призовой фонд турнира в Дубае составляет 1, 835,490 долларов.