Украинская теннисистка Цуренко зачехлила ракетку в первом круге турнира в Дубае
Украинская теннисистка Леся Цуренко зачехлила ракетку в первом круге престижного турнира WTA в Дубае. Цуренко уступила представительнице Румынии Соране-Михаэле Кирсте.
Источник:24 канал
Сорана-Михаэла Кирстя – Леся Цуренко 2:0 (6:4, 6:4)
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Поединок 1/32 финала между 30-летней румынкой и на год старшей Цуренко длился 1 час и 23 минуты. Кирстя одержала победу за два сета.
В стартовом гейме Цуренко удалось сделать брейк, однако в следующем же гейме украинка проиграла свою подачу.
Румынка оформила второй брейк в 6 гейме и повела 5:3. Цуренко сумела отыграться, однако проиграла сет на собственной подаче.
Второй сет развивался по схожему сценарию. Теннисистки обменялись брейками на старте партии.
Кирстя снова вела 5:3, но не смогла подать на матч. К сожалению, Цуренко во второй раз не защитила свою подачу в решающем гейме и проиграла поединок.
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