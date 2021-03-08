Барселона получила нового президента – официальные результаты выборов
Состоялись выборы нового президента Барселоны. После подсчета 100 процентов голосов счетная комиссия объявила победителя: им стал Жоан Лапорта, считавшийся изначально главным фаворитом предвыборной гонки.
Источник:ФК Барселона
Лапорта набрал 30 184 голоса или 54,28% от общего количества проголосовавших. На втором месте оказался Виктор Фонт, за него отдали голоса 16 679 человек (29,99%), а третьим стал Антони Фрейша – 4 769 голосов (8,58%).
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Почему ушел бывший президент
В октябре 2020 года Хосеп Бартомеу после выражения ему недоверия со стороны совета директоров подал в отставку с поста президента Барселоны, на котором находился с 2014 года.
Причиной недовольства работой Бартомеу стали неудовлетворительные спортивные результаты футбольной команды, финансовые проблемы и конфликт с лидером команды Лионелем Месси, который едва не привел к трансферу аргентинца.
Что известно о Жоане Лапорте
Лапорта уже возглавлял клуб с 2003-го по 2010 годы. За это время клуб четыре раза выиграл Ла Лигу и два раза Лигу Чемпионов. В 2009 году Барселона выиграла шесть трофеев за сезон.
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