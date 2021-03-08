Российские СМИ сообщили, что украинский тренер Сергей Ребров отказался возглавить московский ЦСКА. Шандор Варга, агент Реброва, прокомментировал информацию о заинтересованности ЦСКА в кандидатуре Реброва.

Эта информация – полная чушь

Агент бывшего тренера киевского Динамо заявил, что информация о заинтересованности ЦСКА не соответствует действительности.

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Эта информация – полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад. Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было,

– заявил Варга.

Ференцварош под руководством Реброва уверенно лидирует в чемпионате Венгрии. За 25 туров клуб набрал 58 очков, что на 13 больше, чем у ближайшего преследователя.

Агент добавил, что с ним никто не связывался относительно Реброва. "А других посредников у него нет и не было последние 25 лет", – отметил Варга.

Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов

Также агент поставил под сомнение то, что работа в России помешает Реброву в Украине.

"Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на Родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов", – отметил агент.

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