В среду, 3 марта, Барселона сыграла с Севильей в рамках 1/2 финала Кубка Испании. Каталонцы в дополнительном тайме сумели выйти в финал турнира.

Барселона – Севилья 3:0

Голы: Дембеле, 12, Пике, 90+4, Бретвейт, 95

Удаления: Фернандо, 90+2, де Йонг, 103 (Севилья)

Нереализованный пенальти: Окампос, 73 (Севилья)

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Севилья подошла к кубковому матчу с комфортным преимуществом в счете 0:2. Поэтому уже вначале встречи каталонцы побежали в атаку. Дембеле дважды пробивал выше ворот, но его третий выстрел с дальнего расстояния сменил нули на табло – 1:0, вратарь даже не успел понять, что творится.

В середине первого тайма Месси накрутил в штрафной сразу нескольких соперников и пробил, но его удар с линии ворот вынес защитник Севильи.

Подопечные Рональда Кумана создавали немало угроз у ворот соперника. Дембеле выполнил классную передачу на Альбу, а защитник в стиле каратэ в прыжке пробил в каркас ворот.

Волевая победа

В середине второй 45-минутки гости получили прекрасную возможность сравнять счет. Мингуеса уложил на газон соперника – пенальти. К отметке подошел Окампос – тер Штеген на месте.

Уже в добавленное арбитром время Барселоне удалось перевести матч в дополнительные таймы. Гризманн подхватил мяч после подачи с углового, обыграл опекуна и подал во вратарскую площадку, где лучше всего на втором этаже сыграл Пике – 2:0. Судьба путевки в финал решалась в дополнительных таймах.

Не прошло и пяти минут, как хозяева увеличили свое преимущество. Бретвейт откликнулся на передачу с фланга и головой увеличил счет на табло – 3:0. Такой результат выводил Барселону в финал Кубка Короля.

Как ни старались футболисты Севильи сократить преимущество, но не удалось. В итоге – 3:0, победа Барселоны, которая позволила каталонцам побороться за трофей Испании.

Своего соперника Барселона узнает уже в четверг, 4 марта, – во втором матче 1/2 финала сойдутся Леванте и Атлетик. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:1.

Барселона – Севилья видеообзор