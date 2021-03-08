Украинский тренер Сергей Ребров мог возглавить российский ЦСКА. Однако он ответил отказом на такое предложение.

Ребров заинтересовал представителей московского ЦСКА, когда со своим Ференцварошем играл против них в Лиге Европы в сезоне 2019/2020. Тогда матч в Венгрии закончился вничью, а в Москве команда украинца одержала уверенную победу.

К теме Президент Ференцвароша рассказал о зарплате Реброва

В конце 2020 года в ЦСКА планировали сменить главного тренера, и вместо белоруса Алексея Гончаренко решили пригласить именно Сергея Реброва. Однако посредники в переговорах сразу заявили, что Ребров не намерен работать в России.

Российские СМИ убеждают, что Ребров отказал "из-за взаимоотношений между Украиной и Россией. Якобы после работы в России Ребров больше не сможет работать в Украине".

Однако то, что в России назвали "взаимоотношениями", является войной на Донбассе и оккупацией Крыма. А Ребров известен своей проукраинской позицией и поддержкой Украины, из-за чего попал в "черный список боевиков ДНР". Сам Ребров, напомним, родился в Горловке. А после оккупации города боевики уничтожили немало артфактов, связанных с его карьерой.