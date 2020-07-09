В среду, 8 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

"Динамо" – победитель Кубка Украины

В матче финала Кубка Украины "Динамо" с трудом обыграло "Ворсклу". Основное время завершилось со счетом 1:1, а киевляне оказались сильнее в серии пенальти.

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Для "Динамо" это 12-й в истории клуба трофей Кубка Украины. Последний до этого момента Кубок команда выиграла в 2015 году.

"Ворскла" принимала участие во втором в своей истории финале. В 2009 году команда выиграла в поединке с "Шахтером".

Кривой Рог может принять матч сборной Украины

В Кривом Роге планируют отреставрировать стадион "Металлург", чтобы он отвечал требованиям УЕФА. Это позволит арене принимать матчи сборной Украины.

Футбол возвращается после визита Зеленского

Недавно президент Украины Владимир Зеленский побывал в Днепропетровской области.

Зеленский поставил задачу вернуть футбольный клуб "Кривбасс". "Кривбасс" снялся с УПЛ в 2013 году. После этого клуб лишился профессионального статуса.

6 июля появилась информация, что "Кривбасс" планируют возродить.

Жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине

Известная бразильская модель Дани Соуза, которая является женой универсального хавбека "Шахтера" Дентиньо, поведала, что ее дочерям приходилось сталкиваться с проявлениями расизма в Украине.

В семье Дентиньо подрастает трое детей: 8-летний Бруно Лукас, а также 6-летние девочки-двойняшки Рафаэлла и София.

Расистский скандал с участием Дентиньо

В ноябре прошлого года Дентиньо и Тайсон оказались в эпицентре расистского скандала, возникшего на матче "Шахтер" – "Динамо".

Тогда болельщики "бело-синих" отличились нецензурными выкриками в адрес бразильцев донецкой команды, а также оскорбляли их на почве цвета кожи. Впоследствии Дентиньо заявил, что этот день был худшим в его жизни.

Легендарный Фернандо Алонсо официально вернулся в Формулу-1

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо восстановит выступления в Формуле-1. Испанец вернется в "королеву автоспорта" в 2021 году.

Ранее появлялась информация о том, что босс команды Сириль Абитебуль якобы рассказал опытным механикам о подписании контракта с гонщиком, с которым те "уже работали".