Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо возобновит выступления в Формуле-1. Испанец вернется в "королеву автоспорта" в 2021 году.

Где будет выступать Алонсо

Алонсо подписал контракт с командой Renault. Официальное сообщение об этом появилось 8 июля на сайте Renault.

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Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

Ранее появлялась информация о том, что босс команды Сирил Абитебул якобы рассказал опытным механикам о подписании контракта с гонщиком, с которым те "уже работали".

Карьера Алонсо в Формуле-1

Алонсо покинул Формулу-1 по окончанию сезона 2018 года после четырех сезонов в McLaren.

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Во время паузы Фернандо выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость и "Дакаре". В 2020-м испанец намерен стартовать в "Инди-500".

В сезоне-2021 Фернандо станет напарником Эстебана Окона. Для Алонсо это будет третий период карьеры в Renault.

Впервые Алонсо выступал в этой команде с 2003 до 2006 года. Тогда гонщик выиграл оба титула в Формуле-1 (2005, 2006).

Также Алонсо выступал в Ferrari.