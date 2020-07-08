Легендарный Фернандо Алонсо официально вернулся в Формулу-1: за какую команду будет выступать
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо возобновит выступления в Формуле-1. Испанец вернется в "королеву автоспорта" в 2021 году.
Где будет выступать Алонсо
Алонсо подписал контракт с командой Renault. Официальное сообщение об этом появилось 8 июля на сайте Renault.
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Ранее появлялась информация о том, что босс команды Сирил Абитебул якобы рассказал опытным механикам о подписании контракта с гонщиком, с которым те "уже работали".
Карьера Алонсо в Формуле-1
Алонсо покинул Формулу-1 по окончанию сезона 2018 года после четырех сезонов в McLaren.
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Во время паузы Фернандо выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость и "Дакаре". В 2020-м испанец намерен стартовать в "Инди-500".
В сезоне-2021 Фернандо станет напарником Эстебана Окона. Для Алонсо это будет третий период карьеры в Renault.
Впервые Алонсо выступал в этой команде с 2003 до 2006 года. Тогда гонщик выиграл оба титула в Формуле-1 (2005, 2006).
Также Алонсо выступал в Ferrari.