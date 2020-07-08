8 июля на ОСК "Металлист" киевское "Динамо" играет с полтавской "Ворсклой" в финале Кубка Украины сезона 2019/20.

"Динамо" приехало на финал с двойной мотивацией. Во-первых, в случае завоевания Кубка киевляне сравняются с "Шахтером" по количеству трофеев, завоеванных за время Независимости (по 35). Во-вторых, победа над "Ворсклой" важна с психологической точки зрения – "Динамо" в последних трех турах УПЛ оскандалилось с "Колосом" и потерпело поражение от "Десны" и "Шахтера", пропустив по три гола и упав на третью строчку, пишет 24 канал.

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"Ворскла" прорвалась в финал Кубка через серию пенальти, где отфеерил 16-летний голкипер Павел Исенко. После этого полтавчане настолько пренебрегли УПЛ, что на матч со "Львовом" в позапрошлом туре отправили молодежку. "Ворскла", между прочим, не знает поражений в девяти матчах подряд.

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция