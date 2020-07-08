Известная бразильская модель Дани Соуза, которая является женой универсального хавбека "Шахтера" Дентиньо, поведала, что ее дочерям приходилось сталкиваться с проявлениями расизма в Украине.

Об этом она рассказала в интервью Yahoo Sports. В семье Дентиньо подрастает трое детей: 8-летний Бруно Лукас, а также 6-летние девочки-двойняшки Рафаэлла и София.

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Две старшие девочки в школе всегда показывали язык, и я знаю, что это было за цвет кожи моих дочерей. Однажды я встретила этих девушек в школьном коридоре, и поговорила с ними. Я сказала: "Если вы покажете им язык снова, то увидите его в ответ". И они больше никогда не ссорились с моими дочерьми.



Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм. Но я очень благодарна, что могу дать детям образование в Европе. Они говорят на английском и хорошо развиты. Я знаю, что образование в Бразилии не настолько хорошее,

– отметила Соуза.

Расистский скандал с участием Дентиньо