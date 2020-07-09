"Динамо" здобуло Кубок України, матч збірної України у Кривому Розі: новини спорту 8 липня
У середу, 8 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
"Динамо" – переможець Кубка України
У матчі фіналу Кубка України "Динамо" насилу обіграло "Ворсклу". Основний час завершився з рахунком 1:1, а кияни виявилися сильнішими в серії пенальті.
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- Для "Динамо" це 12-й в історії клубу трофей Кубка України. Останній до цього моменту Кубок команда виграла в 2015 році.
- "Ворскла" приймала участь у другому в своїй історії фіналі. У 2009 році команда виграла в поєдинку з "Шахтарем".
Кривий Ріг може прийняти матч збірної України
У Кривому Розі планують відреставрувати стадіон "Металург", щоб він відповідав вимогам УЄФА. Це дозволить арені приймати матчі збірної України.
Футбол повертається після візиту Зеленського
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський побував на Дніпропетровщині.
- Зеленський поставив завдання повернути футбольний клуб "Кривбас". "Кривбас" знявся з УПЛ у 2013 році. Після цього клуб позбувся професійного статусу.
- 6-го липня з'явилася інформація, що "Кривбас" планують відродити.
Дружина футболіста "Шахтаря" поскаржилася на расизм в Україні
Відома бразильська модель Дані Соуза, яка є дружиною універсального хавбека "Шахтаря" Дентіньо, повідала, що її донькам доводилося стикатися з проявами расизму в Україні.
У родині Дентіньо підростає троє дітей: 8-річний Бруно Лукас, а також 6-річні дівчатка-двійнята Рафаелла і Софія.
Расистський скандал за участю Дентіньо
У листопаді минулого року Дентіньо і Тайсон опинилися в епіцентрі расистського скандалу, що виник на матчі "Шахтар" – "Динамо".
Тоді вболівальники "біло-синіх" відзначилися нецензурними вигуками на адресу бразильців донецької команди, а також ображали їх на грунті кольору шкіри. Згодом Дентіньо заявив, що цей день був найгіршим у його житті.
Легендарний Фернандо Алонсо офіційно повернувся у Формулу-1
Дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо відновить виступи у Формулі-1. Іспанець повернеться у "королеву автоспорту" у 2021 році.
Раніше з'являлася інформація про те, що бос команди Сіріль Абітебуль нібито розповів досвідченим механікам про підписання контракту з гонщиком, з яким ті "вже працювали".