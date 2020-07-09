У середу, 8 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Динамо" – переможець Кубка України

У матчі фіналу Кубка України "Динамо" насилу обіграло "Ворсклу". Основний час завершився з рахунком 1:1, а кияни виявилися сильнішими в серії пенальті.

Дивіться також: Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція фіналу Кубка України

Для "Динамо" це 12-й в історії клубу трофей Кубка України. Останній до цього моменту Кубок команда виграла в 2015 році.

"Ворскла" приймала участь у другому в своїй історії фіналі. У 2009 році команда виграла в поєдинку з "Шахтарем".

Кривий Ріг може прийняти матч збірної України

У Кривому Розі планують відреставрувати стадіон "Металург", щоб він відповідав вимогам УЄФА. Це дозволить арені приймати матчі збірної України.

Футбол повертається після візиту Зеленського

Нещодавно президент України Володимир Зеленський побував на Дніпропетровщині.

Зеленський поставив завдання повернути футбольний клуб "Кривбас". "Кривбас" знявся з УПЛ у 2013 році. Після цього клуб позбувся професійного статусу.

6-го липня з'явилася інформація, що "Кривбас" планують відродити.

Дружина футболіста "Шахтаря" поскаржилася на расизм в Україні

Відома бразильська модель Дані Соуза, яка є дружиною універсального хавбека "Шахтаря" Дентіньо, повідала, що її донькам доводилося стикатися з проявами расизму в Україні.

У родині Дентіньо підростає троє дітей: 8-річний Бруно Лукас, а також 6-річні дівчатка-двійнята Рафаелла і Софія.

Расистський скандал за участю Дентіньо

У листопаді минулого року Дентіньо і Тайсон опинилися в епіцентрі расистського скандалу, що виник на матчі "Шахтар" – "Динамо".

Тоді вболівальники "біло-синіх" відзначилися нецензурними вигуками на адресу бразильців донецької команди, а також ображали їх на грунті кольору шкіри. Згодом Дентіньо заявив, що цей день був найгіршим у його житті.

Легендарний Фернандо Алонсо офіційно повернувся у Формулу-1

Дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо відновить виступи у Формулі-1. Іспанець повернеться у "королеву автоспорту" у 2021 році.

Раніше з'являлася інформація про те, що бос команди Сіріль Абітебуль нібито розповів досвідченим механікам про підписання контракту з гонщиком, з яким ті "вже працювали".