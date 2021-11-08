Шевченко возглавил Дженоа, рекорд Джоковича: главные новости спорта 7 ноября

Андрей Шевченко впервые возглавил клуб, а Новак Джокович установил исторический рекорд. Обзор главных новостей за 7 ноября читайте в дайджесте Спорт 24.

Шевченко возглавил Дженоа

Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб Дженоа. Клуб из города Генуя подписал соглашение с украинским специалистом до 30 июня 2024 года.

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Добро пожаловать! Дженоа тепло приветствует господина Шевченко и желает ему плодотворной работы во главе старейшего клуба Италии,

– заявили в новом клубе Шевченко.

Предыдущим место работы Шевченко была сборная Украины, которую тренер вывел в четвертьфинал Евро-2020. Летом 2021 года Шевченко покинул тренерский мостик "сине-желтых".

Дженоа после 12 туров в Серии А идет возле зоны вылета. "Грифоны" с 9 очками занимают лишь 17 место среди 20 клубов Серии А.

Новый рекорд Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл один из самых престижных турниров серии "Мастерс" в Париже. В финале первый номер мирового рейтинга одолел Даниила Медведева из России.

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Джокович победил по итогу трех партий – 2:1 (4:6, 6:3, 6:3). Финальный матч в Париже длился более 2 часов.

Медведев благодаря двум брейкам взял первый сет. Во второй партии Джоковичу оказалось достаточно одного брейка, чтобы сравнять счет.

В решающем сете Джокович вел 5:2 и едва не позволил россиянину совершить камбэк. Серб реализовал первый же матч-пойнт и одержал победу.

Джокович выиграл свой 37-й "Мастерс". По этому показателю серб обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого 36 титулов.

Ферстаппен выиграл гран-при Мехико

В Мексике состоялся 18-й этап Формулы-1 сезона-2021 – гран-при Мехико. Уверенную победу в гонке одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Благодаря победе Ферстаппен набрал 312,5 очка и в борьбе за чемпионство на 19 баллов опережает Льюиса Хэмилтона из Mercedes (293,5).

В Мексике Red Bull набрал 40 очков, ведь Серхио Перес финишировал третьим, когда Валттери Боттас из Mercedes не набрал очков. Это позволило Red Bull приблизиться к Mercedes в Кубке конструкторов. За четыре гран-при до конца сезона разница между командами всего в один балл.

Результаты гонки (зачетная зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Серхио Перес (Red Bull)

4. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

5. Шарль Леклер (Ferrari)

6. Карлос Сайнс (Ferrari)

7. Себастьян Феттель (Aston Martin)

8. Кими Ряйкконен (Alfa Romeo)

9. Фернандо Алонсо (Alpine)

10. Ландо Норрис (McLaren)