Пилоты Mercedes, несмотря на прогнозы экспертов, опередили обоих гонщиков Red Bull в квалификации и стартовали с первого ряда в гонке.

Достойно внимания Действовал в режиме выживания: пилот Формулы-1 проехал всю гонку без воды и едва удержал болид

На первых позициях разместились все трое конкурентов за титул чемпиона мира – Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Что любопытно, Хэмилтон и Ферстаппен стартовали рядом во второй гонке подряд.

Острое начало гонки

Старт гонки оказался феноменальным: Фертсаппен вышел в лидеры, обойдя Боттаса и Хэмилтона, блокировавших пилота Red Bull. В первом повороте Даниэль Риккардо подрезал Боттаса, которого развернуло.



Риккардо подрезал Боттаса / Фото twitter.com/F1

Это привело к авариям позади пелотона, из-за которых сошли Юки Цунода и Мик Шумахер. Оба пилота столкнулись с Эстебаном Оконом. На первом же круге на трассу выехал автомобиль безопасности.

Гонка была возобновлена ​​на 4-м круге: Ферстаппен удержал преимущество над Хэмилтоном и Серхио Пересом. Свои позиции сохранили Пьер Гасли и Шарль Леклер. В то же время Карлос Сайнс прошел Антонио Джовинацци в борьбе за 6-е место.

Боттас пытался отомстить Риккардо за столкновение на старте гонки. Пилоты вели отчаянную борьбу за 11 место, но Боттас никак не мог пройти Даниэля.



Борьба Боттаса и Риккардо / Фото twitter.com/F1

Этой борьбе практически пришел конец на 42-м круге, когда Боттасу затянули пит-стоп. Механики не могли снять левое переднее колесо Mercedes финна.

Стратегическое сражение Red Bull и Mercedes

После 25-го круга, когда по прогнозам наступило окно для пит-стопов, Перес начал подъезжать к Хэмилтону. Это создавало угрозу для Хэмилтона потерять позицию после пит-стопа. В то же время Ферстаппен опережал Льюиса почти на 9 секунд.

На 30-м круге у Mercedes решили сделать "андеркат" Пересу и позвали Хэмилтона в боксы. В итоге Льюис уехал в трафик между двумя пилотами Ferrari.

Ферстаппен заехал в боксы на 34-м круге и вернулся вторым. Это позволило Пересу лидировать на домашнем гран-при под безумные овации трибун. Он стал первым мексиканцем, лидировавшим на домашнем гран-при.

На 41-м круге Перес побывал в боксах и вернулся с отставанием от Хэмилтона более чем в 9 секунд. Однако у Чеко была более свежая резина и он стремительно начал догонять Хэмилтона.

За 10 кругов до конца гонки Перес был на хвосте у Хэмилтона и впервые использовал систему DRS. Но после нескольких неудачных попыток мексиканец стал отставать. В итоге Хэмилтон сохранил второе место.

Результаты гонки (зачетная зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Серхио Перес (Red Bull)

4. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

5. Шарль Леклер (Ferrari)

6. Карлос Сайнс (Ferrari)

7. Себастьян Феттель (Aston Martin)

8. Кими Ряйкконен (Alfa Romeo)

9. Фернандо Алонсо (Alpine)

10. Ландо Норрис (McLaren)

Ситуация в зачете пилотов и Кубке Конструкторов

До завершения сезона осталось всего 4 этапа:

гран-при Бразилии (12 – 14 ноября);

гран-при Катара (19 – 21 ноября);

гран-при Саудовской Аравии (3 – 5 декабря);

гран-при Абу-Даби (10 – 12 декабря).

Благодаря победе Ферстаппен набрал 312,5 очка и в борьбе за чемпионство на 19 баллов опережает Хэмилтона (293,5).

После этой гонки по борьбе за чемпионство окончательно выбыл Боттас. Судьбу титула разыграют Ферстаппен и Хэмилтон.

В Кубке конструкторов Red Bull смог приблизиться к Mercedes. Австрийская команда набрала 477,5 очка против 478,5 у Mercedes.

После гран-при Мехико на третье место в Кубке конструкторов вышла команда Ferrari. "Скудерия" в Мехико набрала 18 очков и потеснила команду McLaren, которая благодаря Ландо Норрису набрала только один балл.