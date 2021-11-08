Шевченко очолив Дженоа

Андрій Шевченко очолив італійський клуб Дженоа. Клуб з міста Генуя підписав угоду з українським фахівцем до 30 червня 2024 року.

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Ласкаво просимо! Дженоа тепло вітає пана Шевченка та бажає йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії,

– заявили у новому клубі Шевченка.

Попереднім місце роботи Шевченка була збірна України, яку тренер вивів у чвертьфінал Євро-2020. Влітку 2021 року Шевченко покинув тренерський місток "синьо-жовтих".

Дженоа після 12 турів у Серії А йде поблизу зони вильоту. "Грифони" з 9 очками посідають лише 17 місце серед 20 клубів Серії А.

Новий рекорд Джоковича

Сербський тенісист Новак Джокович виграв один з найпрестижніших турнірів серії "Мастерс" у Парижі. У фіналі перший номер світового рейтингу здолав Даніїла Медвєдєва з Росії.

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Джокович переміг за підсумком трьох партій – 2:1 (4:6, 6:3, 6:3). Фінальний матч у Парижі тривав понад 2 години.

Медвєдєв завдяки двом брейкам взяв перший сет. У другій партії Джоковичу виявилося достатньо одного брейку, щоб зрівняти рахунок.

У вирішальному сеті Джокович вів 5:2 й ледь не дозволив росіянину здійснити камбек. Серб реалізував перший же матч-пойнт і здобув перемогу.

Джокович виграв свій 37-й "Мастерс". За цим показником серб обійшов іспанця Рафаеля Надаля, в якого 36 титулів.

Ферстаппен виграв гран-прі Мехіко

У Мексиці відбувся 18-й етап Формули-1 сезону-2021 – гран-прі Мехіко. Впевнену перемогу в гонці здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Завдяки перемозі Ферстаппен набрав 312,5 очок і в боротьбі за чемпіонств на 19 балів випереджає Льюїса Хемілтона з Mercedes (293,5).

У Мексиці Red Bull набрав аж 40 очок, адже Серхіо Перес фінішував третім, коли Валттері Боттас з Mercedes не набрав очок. Це дозволило Red Bull наблизитися до Mercedes у Кубку конструкторів. За чотири гран-прі до кінця сезону різниця між командами всього один бал.

Результати гонки (залікова зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

3. Серхіо Перес (Red Bull)

4. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

5. Шарль Леклер (Ferrari)

6. Карлос Сайнс (Ferrari)

7. Себастьян Феттель (Aston Martin)

8. Кімі Ряйкконен (Alfa Romeo)

9. Фернандо Алонсо (Alpine)

10. Ландо Норріс (McLaren)