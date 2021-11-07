Новак Джокович – Даниил Медведев 2:1 (4:6, 6:3, 6:3)

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Джокович и Медведев в третий раз встретились в 2021 году. Все поединки между теннисистами состоялись в финалах.

Новак переиграл россиянина в финале Australian Open, после чего Даниил отомстил на US Open и не позволил Джоковичу собрать сезонный Грэнд слэм.

Финальный матч в Париже длился более 2 часов. Медведев благодаря двум брейкам взял первый сет. Во второй партии Джоковичу оказалось достаточно одного брейка, чтобы сравнять счет.

В решающем сете Джокович вел 5:2 и едва не позволил россиянину совершить камбэк. Серб реализовал первый же матч-пойнт и одержал победу.

Рекорд Джоковича

20-кратный победитель турниров серии Грэнд Слэм выиграл свой 37-й "Мастерс".

По этому показателю серб обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого 36 титулов. Роджер Федерер одержал 28 побед.

Тур ATP Мастерс 1000 – это серия девяти теннисных турниров. По престижности турниры серии "Мастерс" уступают только Грэнд Слэмам и Финалу ATP.