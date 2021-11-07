Украинец – чемпион мира по боксу, Шевченко может возглавить Дженоа: топ-новости спорта 6 ноября

Украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу. Андрей Шевченко может стать главным тренером Дженоа. Динамо впервые за год проиграло в УПЛ. Коваленко отметился результативным пасом. Такими были главные новости спорта в субботу, 6 ноября.

Юрий Захареев – чемпион мира по боксу

19-летний украинец Юрий Захареев победил в финале чемпионата мира по боксу. В финальном бою в весовой категории до 71 килограмма он одолел россиянина Вадима Мусаева.

Он стал первым чемпионом мира по боксу в Украине с 2017 года, когда победил Александр Хижняк.

Шевченко может возглавить Дженоа

Итальянские СМИ пишут, что Андрей Шевченко ведет переговоры с Дженоа. Уже после этого команда уволила главного тренера Давида Баллардини. Но о назначении украинца еще не сообщила.

Отмечается, что Шевченко подпишет контракт до 2023 года и будет получать 1,8 миллиона евро за сезон. А в его тренерский штаб войдут его итальянские помощники из сборной Украины.

Огненные матчи УПЛ

6 ноября в Украине сыграли три матча УПЛ. И каждый из них оказался фееричным.

Минай проиграл дома Мариуполю, не забив пенальти и пропустив второй гол в большинстве.

Динамо проиграло дома Ворскле. Это первое поражение для киевлян в УПЛ за 363 дня. Второй гол Ворскла забила с пенальти. А Динамо смогло забить на 90+5 минуте, когда команда играла в большинстве.

Черноморец победил Рух 2:0, после чего львовяне не забили пенальти. Тогда счет стал 3:0, но Руху удалось его сравнять – 3:3. Но после этого Тлумак забил победный гол – 4:3. Без удаления тоже не обошлось. Красную карточку получил тренер Черноморца Юрий Мороз.

Коваленко отдал результативный пас

Виктор Коваленко отметился результативной передачей в матче за Специю. Гол после его паса принес победу команде.

Хави – тренер Барселоны

Барселона официально объявила, что Хави с 8 ноября возглавит команду.

Топ-матчи в Европе

Манчестер Сити победил в дерби Манчестер Юнайтед. Зинченко весь матч провел в запасе. Его конкурент Канселу причастен к двум голам команды.

Барселона на выезде выигрывала у Сельты до перерыва, забив трижды. А уже после перерыва трижды забила Сельта. Гол, который спас команду из Виго от поражения, Аспас забил на 90+6 минуте.