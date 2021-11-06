Минай – Мариуполь 0:2

Голы: Кащук, 45, 81

Незабитый пенальти: Гончар, 77 (Минай)

Удаление: Ахмедзаде, 90+7 – Очеретько, 73

За 13 сыгранных матчей в чемпионате, Минай и Мариуполь одержали по одной победе и находились на дне турнирной таблицы. Но в очном противостоянии выдали боевой матч с большим количеством результативных ошибок.

Вот это да Финальная стадия переговоров: Шевченко может возглавить итальянский клуб Серии A

В этом матче Минаю пришлось обойтись без помощи Селезнева. Хотя во втором тайме нападающий мог бы помочь команде, когда нужно было пробивать пенальти.

Проблемы с реализацией моментов командой с Закарпатья продемонстрировал эпизод, когда в начале матча Кулиев не сумел как следует остановить мяч после паса Мякушко, оказавшись перед воротами Турбаевского.

Мариуполь время от времени создавал моменты возле ворот хозяев поля. И в конце первого тайма это дало результат. После прострела с фланга Кащук в касание отправил мяч в ворота. После этого нападающий надел на себя маску (не медицинскую), за что сразу был наказан желтой карточкой.

Во втором тайме команды продолжили борьбу на поле. Но все самое интересное произошло в промежутке между 73-й и 81-й минутой, когда весь матч мог кардинально измениться.

Сначала Очеретько грубо сыграл против соперника, получив прямую красную карточку.

После этого Минай получил право на пенальти. Пробивать пошел Гончар, но Турбаевский уверенно поймал мяч.

После этого неловкий прием мяча в исполнении Матыча привел к тому, что Кащук вышел один на один на Пенькова и забил второй гол в матче.

Такой ход событий на поле не очень понравился болельщикам, поэтому они выбежали на поле и забросали его файерами. Игру пришлось на время остановить.

Несмотря на то, что Минай играл в большинстве, Мариуполь был ближе к тому, чтобы забить третий гол. Но от разгрома команду спас Пеньков.

А уже на последней минуте встречи Ахмедзаде был удален с поля. Он сфолил, за что получил желтую карточку. Но повел себя крайне свысока и дерзко в отношении арбитра встречи, за что сразу же получил вторую желтую карточку и удаление.

Мариуполь побеждает и прерывает серию поражений. Но и дальше остается на последнем месте. Минай и дальше не знает вкуса побед после того, как в первом туре победил Александрию.

Видеообзор матча Минай – Мариуполь