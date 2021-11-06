Сельта – Барселона 3:3

Голы: Аспас, 52, 90+6, Нолито, 74 – Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34

Для Серхи Бархуана это был последний матч во главе Барселоны перед приходом Хави. Легенда клуба возглавит "сине-гранатовые" уже в понедельник, 8 ноября.

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Но выиграть этот матч ему не удалось. Хотя после первого тайма Барселона уверенно переигрывала хозяев поля. Уже на пятой минуте забил Фати. Потом отличились Бускетс и Депай, а Жорди Альба записал в свой актив две результативные передачи.

Но после перерыва Барселона пропустила тоже трижды. Сократил отставание Яго Аспас. Он же забил и спасительный гол на 90+6 минуте. Между его голами еще был точный удар Нолито.

Барселона не может выиграть в чемпионате Испании четыре матча подряд. Команда теперь занимает девятое место в турнирной таблице. Сельта аж 14-я.