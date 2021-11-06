Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2

Голы: Байи, 7 (авт), Силва, 45

Один удар в створ ворот и поражение в домашнем матче – такой итог игры для МЮ в дерби против МанСити. Этот единственный удар нанес Роналду в середине первого тайма. Больше особой угрозы воротам Эдерсона "красные дьяволы" не нанесли.

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При этом гости с первых минут захватили инициативу, начав плести свои кружева у ворот соперника. И это дало результат. Очередная волна атак закончилась тем, что Канселу прострелил вдоль ворот, А Байи, пытаясь прервать подачу, срезал мяч в собственные ворота.

"Горожане" и после забитого гола раз за разом пытались увеличить свое преимущество. Отличный момент имел Жезус, но де Хеа в невероятном прыжке помешал ему отличиться. Однако и он оказался бессилен, когда уже на последней минуте первого тайма после навеса с фланга Шоу пропустил за спиной Силву, который в прыжке переправил мяч в ворота. Хотя и здесь не обошлось без ошибки голкипера – мяч сначала попал в него, и лишь после этого отлетел за линию ворот.

Во втором тайме МЮ и в дальнейшем выглядел беспомощным. А МанСити упустил несколько возможностей, чтобы сделать счет разгромным. Фоден попал в штангу, пробивая с острого угла. А Стоунс пробил мимо рамки ворот – мяч прошел в считанных сантиметрах от каркаса.

Манчестер Сити побеждает и поднимается на второе место. МЮ теряет возможность сравняться с соперником по очкам и пока остается на пятом месте.