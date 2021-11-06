Коваленко отметился результативным пасом на Сала, который забил гол на 58-й минуте. Этот гол стал единственным в матче. Хотя в первом тайме команды обменялись опасными ударами, когда мяч попал в каркас ворот.

Эта победа позволила Специи набрать 11 очков и покинуть зону вылета.

Для Коваленко это второй результативный пас в матчах чемпионата Италии. Впервые он удачно ассистировал в матче против Салернитаны, забив и первый свой гол за Специю в этом матче.

Как это было Выстрелил из пушки: Коваленко дебютным голом принес Специи победу – видео

Напомним, Коваленко получил вызов в сборную Украины на матчи в ноябре.