Бывший футболист Шахтера Дарио Срна впервые раскрыл детали переговоров с Барселоной, а Олимпиаду-2022 призвали бойкотировать. Обзор главных новостей спорта за 6 февраля – читайте в дайджесте Спорт 24.

Срна отказал Барселоне

Легендарный футболист в истории Шахтера Дарио Срна впервые рассказал, почему не перешел в каталонскую Барселону. Хорватский футболист мог перейти в Барселону в 2016 году.

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Срна заявил, что отказался переходить в Барселону, ведь не хотел покидать Шахтер в сложный для команды момент. Дарио подразумевает переезд команды из Донецка в Киев из-за военного вторжения России в Украину.

Впервые публично говорю об этом: я отказал Барселоне. Так решило мое сердце. Тогда была война, мы два года уже находились в Киеве. Я чувствовал, что подведу болельщиков, несмотря на слова президента клуба, что он будет уважать любое мое решение,

– сказал Срна.

Что известно о Срна? Хорват перешел в Шахтер в 2003 году и выступал до 2018-го. Срна был капитаном Шахтера, с которым 10 раз стал чемпионом Украины, 7 раз выиграл Кубок Украины и 8 раз – Суперкубок. Дарио – победитель Кубка УЕФА.



В 2018 году Срну дисквалифицировали на полгода из-за проваленного допинг-теста. Впоследствии он как свободный агент перешел в итальянский Кальяри, где завершил карьеру. Сейчас работает в тренерском штабе наставника Шахтера Луиша Каштру.

Бойкот Олимпиады-2022

Правозащитники призывают бойкотировать зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине (Китай). Коалиция из 180 правозащитных организаций призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за притеснений этнических меньшинств в Китае.

В частности, правозащитные группы представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других. Они заявляют о репрессиях, пытках, преследовании в отношении этнических меньшинств.

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Коалиция опубликовала открытое письмо к правительствам стран с призывом бойкотировать Игры, "чтобы убедиться, что они не используются для поощрения ужасных нарушений китайского правительства и подавления инакомыслия".

О нарушениях прав человека в Китае заявили в США и Австралии. Там призвали провести международное расследование после новой информации о притеснениях уйгуров.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил высокопоставленному китайскому дипломату Яну Цзечи, что Соединенные Штаты будут отстаивать права человека и демократические ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

Правозащитники уже призвали Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры из Китая. Однако МОК проигнорировал требование и заявил, что "не занимается политическими вопросами".

В ответ правозащитники заявили, что из-за бездействия МОК "правительства должны занять свою позицию и продемонстрировать, что у них есть политическая воля, чтобы противостоять нарушениям прав человека в Китае".

Интересно. В МОК обратили внимание, что бойкот Олимпиады-1980 в Москве и 1984 в Лос-Анджелесе "не принес ничего, кроме вреда спортсменам."

Китай отрицает обвинения, заявляя о вмешательстве во внутреннюю политику и "политизации спорта".

Зимние Олимпийские игры должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

Победа Динамо

Динамо в субботу, 6-го февраля, провело предпоследний поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Киевляне провели товарищеский матч против Шкендии (Северная Македония).

Динамо смогло одержать минимальную победу благодаря голу Богдана Леднева в конце поединка.

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На 85-й минуте Александр Андриевский отдал точную передачу на Леднева за спины защитникам Шкендии. Богдан решил не обрабатывать мяч и пробил в касание.

Леднев попал в угол и вратарь Шкендии никак не мог спасти партнеров. В итоге Динамо не выпустило из своих рук победный результат.

Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции

Динамо – Лудогорец (1:2)

Динамо Киев – Динамо (1:0)

Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)

Динамо – Шкендия (1:0)

Динамо – БАТЭ (8 февраля, 10:00)

Первый официальный матч в 2021 году Динамо сыграет 13-го февраля против Олимпика в чемпионате Украины. 18 февраля Динамо сыграет с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.