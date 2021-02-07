Срна отказал Барселоне, бойкот Олимпиады-2022: главные новости спорта 6 февраля
Бывший футболист Шахтера Дарио Срна впервые раскрыл детали переговоров с Барселоной, а Олимпиаду-2022 призвали бойкотировать. Обзор главных новостей спорта за 6 февраля – читайте в дайджесте Спорт 24.
Источник:24 канал
Срна отказал Барселоне
Легендарный футболист в истории Шахтера Дарио Срна впервые рассказал, почему не перешел в каталонскую Барселону. Хорватский футболист мог перейти в Барселону в 2016 году.
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Срна заявил, что отказался переходить в Барселону, ведь не хотел покидать Шахтер в сложный для команды момент. Дарио подразумевает переезд команды из Донецка в Киев из-за военного вторжения России в Украину.
Впервые публично говорю об этом: я отказал Барселоне. Так решило мое сердце. Тогда была война, мы два года уже находились в Киеве. Я чувствовал, что подведу болельщиков, несмотря на слова президента клуба, что он будет уважать любое мое решение,
– сказал Срна.
Что известно о Срна?Хорват перешел в Шахтер в 2003 году и выступал до 2018-го. Срна был капитаном Шахтера, с которым 10 раз стал чемпионом Украины, 7 раз выиграл Кубок Украины и 8 раз – Суперкубок. Дарио – победитель Кубка УЕФА.
В 2018 году Срну дисквалифицировали на полгода из-за проваленного допинг-теста. Впоследствии он как свободный агент перешел в итальянский Кальяри, где завершил карьеру. Сейчас работает в тренерском штабе наставника Шахтера Луиша Каштру.
Бойкот Олимпиады-2022
Правозащитники призывают бойкотировать зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине (Китай). Коалиция из 180 правозащитных организаций призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за притеснений этнических меньшинств в Китае.
В частности, правозащитные группы представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других. Они заявляют о репрессиях, пытках, преследовании в отношении этнических меньшинств.
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Коалиция опубликовала открытое письмо к правительствам стран с призывом бойкотировать Игры, "чтобы убедиться, что они не используются для поощрения ужасных нарушений китайского правительства и подавления инакомыслия".
О нарушениях прав человека в Китае заявили в США и Австралии. Там призвали провести международное расследование после новой информации о притеснениях уйгуров.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил высокопоставленному китайскому дипломату Яну Цзечи, что Соединенные Штаты будут отстаивать права человека и демократические ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.
Правозащитники уже призвали Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры из Китая. Однако МОК проигнорировал требование и заявил, что "не занимается политическими вопросами".
В ответ правозащитники заявили, что из-за бездействия МОК "правительства должны занять свою позицию и продемонстрировать, что у них есть политическая воля, чтобы противостоять нарушениям прав человека в Китае".
Китай отрицает обвинения, заявляя о вмешательстве во внутреннюю политику и "политизации спорта".
Зимние Олимпийские игры должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.
Победа Динамо
Динамо в субботу, 6-го февраля, провело предпоследний поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Киевляне провели товарищеский матч против Шкендии (Северная Македония).
Динамо смогло одержать минимальную победу благодаря голу Богдана Леднева в конце поединка.
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На 85-й минуте Александр Андриевский отдал точную передачу на Леднева за спины защитникам Шкендии. Богдан решил не обрабатывать мяч и пробил в касание.
Леднев попал в угол и вратарь Шкендии никак не мог спасти партнеров. В итоге Динамо не выпустило из своих рук победный результат.
Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции
Динамо – Лудогорец (1:2)
Динамо Киев – Динамо (1:0)
Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)
Динамо – Шкендия (1:0)
Динамо – БАТЭ (8 февраля, 10:00)
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