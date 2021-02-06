Легенда Шахтера Срна отказал Барселоне
Легендарный футболист в истории донецкого Шахтера Дарио Срна впервые рассказал, почему не перешел в каталонскую Барселону. Хорватский футболист мог перейти в Барселону в 2016 году.
Источник:Slobodna Dalmacija
До сих пор не было информации, почему Срна не перешел в Барселону. В 2016 году испанские СМИ писали о переходе Срны в Барселону как о свершившемся факте.
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Так решило мое сердце
Срна же заявил, что отказался переходить в Барселону. По словам футболиста, он не хотел покидать Шахтер в сложный для команды момент.
Дарио подразумевает переезд команды из Донецка в Киев из-за военного вторжения России в Украину.
Впервые публично говорю об этом: я отказал Барселоне. Так решило мое сердце. Тогда была война, мы два года уже находились в Киеве. Я чувствовал, что подведу болельщиков, несмотря на слова президента клуба, что он будет уважать любое мое решение,
– сказал Срна.
Что известно о Срне
- Хорват перешел в Шахтер в 2003 году из Хайдука за более миллиона евро.
- В Шахтере Дарио выступал до 2018 года. Он провел 528 матчей, в которых забил 46 голов и отдал 125 результативных передач. Срна был капитаном Шахтера.
- С "горняками" Срна 10 раз стал чемпионом Украины, 7 раз выиграл Кубок Украины и 8 раз – Суперкубок. Дарио – победитель Кубка УЕФА в составе Шахтера.
- В 2018 году Срна дисквалифицировали на полгода за проваленный допинг-тест. Впоследствии он как свободный агент перешел в итальянский Кальяри.
- Именно в Италии Срна завершил карьеру футболиста и вернулся в Шахтер, где получил должность в тренерском штабе Луиша Каштру.
- Срна провел 134 матча в футболке сборной Хорватии.
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