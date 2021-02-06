Легендарный футболист в истории донецкого Шахтера Дарио Срна впервые рассказал, почему не перешел в каталонскую Барселону. Хорватский футболист мог перейти в Барселону в 2016 году.

До сих пор не было информации, почему Срна не перешел в Барселону. В 2016 году испанские СМИ писали о переходе Срны в Барселону как о свершившемся факте.

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Так решило мое сердце

Срна же заявил, что отказался переходить в Барселону. По словам футболиста, он не хотел покидать Шахтер в сложный для команды момент.

Дарио подразумевает переезд команды из Донецка в Киев из-за военного вторжения России в Украину.

Впервые публично говорю об этом: я отказал Барселоне. Так решило мое сердце. Тогда была война, мы два года уже находились в Киеве. Я чувствовал, что подведу болельщиков, несмотря на слова президента клуба, что он будет уважать любое мое решение,

– сказал Срна.

Что известно о Срне