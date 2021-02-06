Правозащитники призывают бойкотировать зимние Олимпийские игры-2022, которые должны пройти в Пекине (Китай). Олимпиаду-2022 призывают бойкотировать из-за притеснений этнических меньшинств.

Бойкотировать Олимпиаду в Пекине призвала коалиция из 180 правозащитных организаций.

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Они заявили о нарушении прав человека в Китае. В частности, правозащитные группы представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других.

Они заявляют о репрессиях, пытках, преследованиях в отношении этнических меньшинств.

Коалиция опубликовала открытое письмо к правительствам стран с призывом бойкотировать Игры, "чтобы убедиться, что они не используются для поощрения ужасные нарушения китайского правительства и подавления инакомыслия".

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О нарушениях прав человека в Китае заявили в США и Австралии. Там призвали провести международное расследование после новой информации о притеснениях уйгуров.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил высокопоставленному китайскому дипломату Ян Цзечи, что Соединенные Штаты будут отстаивать права человека и демократические ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

МОК игнорирует призывы правозащитников

Правозащитники уже обращались в Международный олимпийский комитет (МОК). Они призвали МОК перенести игры из Китая.

Однако МОК проигнорировал требование. В комитете заявили, что "не занимаются политическими вопросами".

В ответ правозащитники заявили, что из-за бездействия МОК "правительства должны занять свою позицию и продемонстрировать, что у них есть политическая воля, чтобы противостоять нарушениям прав человека в Китае".

В МОК обратили внимание, что бойкот Олимпиады-1980 в Москве и 1984 в Лос-Анджелесе "не принес ничего, кроме вреда спортсменам."

Китай отрицает обвинения, заявляя о вмешательстве во внутреннюю политику и "политизации спорта".

Обратите внимание. Зимние Олимпийские игры должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.