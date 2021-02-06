Динамо провело предпоследний поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. В субботу, 6-го февраля, киевляне провели товарищеский матч против Шкендии (Северная Македония).

Динамо – Шкендия 1:0

Гол: Леднев, 85

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Динамо смогло получить минимальную победу благодаря голу Богдана Леднева в конце поединка.

На 85-й минуте Александр Андриевский отдал точную передачу на Леднева за спины защитникам Шкендии. Богдан решил не обрабатывать мяч и пробил в касание.

Леднев попал в угол и вратарь Шкендии никак не мог спасти партнеров. В итоге Динамо не упустило из своих рук победный результат.

Динамо – Шкендия видео полного матча

Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции

Динамо – Лудогорец (1:2)

Динамо Киев – Динамо (1:0)

Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)

Динамо – Шкендия (1:0)

Динамо – БАТЭ (8 февраля, 10:00)

Первый официальный матч в 2021 году Динамо сыграет 13-го февраля против Олимпика в чемпионате Украины. 18 февраля Динамо сыграет с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.