Динамо благодаря красивому голу Леднева вырвало победу над Шкендией: видео
Динамо провело предпоследний поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. В субботу, 6-го февраля, киевляне провели товарищеский матч против Шкендии (Северная Македония).
Источник:24 канал
Динамо – Шкендия 1:0
Гол: Леднев, 85
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Динамо смогло получить минимальную победу благодаря голу Богдана Леднева в конце поединка.
На 85-й минуте Александр Андриевский отдал точную передачу на Леднева за спины защитникам Шкендии. Богдан решил не обрабатывать мяч и пробил в касание.
Леднев попал в угол и вратарь Шкендии никак не мог спасти партнеров. В итоге Динамо не упустило из своих рук победный результат.
Динамо – Шкендия видео полного матча
Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции
- Динамо – Лудогорец (1:2)
- Динамо Киев – Динамо (1:0)
- Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)
- Динамо – Шкендия (1:0)
- Динамо – БАТЭ (8 февраля, 10:00)
Первый официальный матч в 2021 году Динамо сыграет 13-го февраля против Олимпика в чемпионате Украины. 18 февраля Динамо сыграет с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.
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