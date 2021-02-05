Шахтер выделил Хорватии более 2 миллионов гривен для борьбы с землетрясением
Донецкий Шахтер решил помочь хорватам преодолеть последствия тяжелого землетрясения. Клуб передал Хорватии гуманитарную помощь на 70 тысяч евро, это больше двух миллионов гривен.
Источник:Сегодня
Украина и Хорватия долгие годы являются дружественными странами, имеющими хорошие взаимоотношения. Одним из ярких символов, которые объединяют страны, является директор Шахтера Дарио Срна.
Смотрите также: Стадион "Металлург" в Кривом Роге снесли: летом арену посетил Зеленский
У меня по-настоящему две родины – Хорватия и Украина, в которой я живу больше 15 лет. В течение этих лет я видел, как президент Шахтера активно помогал своим землякам и всем нуждающимся на территории Украины. И делал это от всего сердца, от всей души. Теперь Шахтер помогает и хорватам, которые оказались в беде. Это очень достойный поступок, показатель дружбы между нашими странами,
– сказал Срна.
Коротко о мощных землетрясениях в Хорватии
- Они произошли в конце 2020 года, а пик подземных толчков пришелся на 28 – 29 декабря.
- В результате землетрясений погибли по меньшей мере 7 человек, среди которых 12-летняя девочка, которую нашли под завалами церкви.
- Больше всего из-за землетрясения пострадали города Сисак, Петрины, Загреб, Велика-Горица и Карловац.
- К слову, подземные толчки повредили посольство Украины, а также повредили тюрьму в Сисак, где отбывают наказание двое украинцев.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Российский боец ММА Мусаев победил соперника, а затем устроил массовое побоище: видео31 января , 11:50
-
Это все бред: Селезнев впервые прокомментировал скандальное отчисление из Колоса1 февраля , 19:13