Донецкий Шахтер решил помочь хорватам преодолеть последствия тяжелого землетрясения. Клуб передал Хорватии гуманитарную помощь на 70 тысяч евро, это больше двух миллионов гривен.

Украина и Хорватия долгие годы являются дружественными странами, имеющими хорошие взаимоотношения. Одним из ярких символов, которые объединяют страны, является директор Шахтера Дарио Срна.

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У меня по-настоящему две родины – Хорватия и Украина, в которой я живу больше 15 лет. В течение этих лет я видел, как президент Шахтера активно помогал своим землякам и всем нуждающимся на территории Украины. И делал это от всего сердца, от всей души. Теперь Шахтер помогает и хорватам, которые оказались в беде. Это очень достойный поступок, показатель дружбы между нашими странами,

– сказал Срна.

Коротко о мощных землетрясениях в Хорватии