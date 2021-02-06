Луческу хочет его трансфера: забивной нападающий может перейти в Динамо
Киевское Динамо продолжает испытывать проблемы на позиции центрального форварда. Во время собрания киевляне провели уже 7 матчей, но ни один нападающий так и не отметился хотя бы голом. Решить проблему форварда Динамо может помочь габонец Аарон Бупендза.
Источник:Fanatik
Предприниматель Сурейя Эртугрул, которого называют представителем Луческу рассказал о возможном переходе нападающего турецкого Хатайспора Аарона Бупендза в Динамо.
Кстати Динамо отказало клубу из США в трансфере своего лидера
Эртугрул сообщил, что предложил 24-летнего Бупендза Мирчи Луческу. По его информации, клубы не смогли договориться о переходе, ведь турки хотели получить от киевлян Жерсона Родригеса.
Поскольку это был последний день трансферного окна, они предложили сначала осуществить трансфер Родригеса, а затем Бупендза. Однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях. Президент Динамо не смог прилететь в Анталию из-за смерти отца,
– заявил предприниматель.
Трансферное окно в Украине закрывается 2 марта, поэтому Эртугрул предположил, что Динамо сделает вторую попытку приобрести Бупендза.
"Луческу очень понравился Бупендза, он хочет его трансфера. Динамо не называли цифру, а Хатайспор хотел 10 миллионов евро. У турецкой команды есть официальные предложения по этому игроку от Краснодара и Дженоа. Из Турции также есть предложения от Галатасарая и Бешикташа", – заявил турецкий представитель.
Он сообщил, что ни один клуб не готов заплатить 10 миллионов евро. Также, по его информации, Хатайспор не спешит продавать Бупендза.
Что известно о Бупендза?
- Европейскую карьеру габонец начал в 2017 году во французском Бордо. Футболист долгое время путешествовал по французским клубам, ведь Бордо отдавало Аарона в аренду.
- В итоге в 2020 году Бупендза оказался в Хатайспоре. В сезоне 2020/2021 футболист провел 23 матча, в которых забил 17 голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 450 тысяч евро.
- За сборную Габона нападающий провел 15 матчей, в которых забил 3 гола.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Международная федерация хоккея решила судьбу перенесенного чемпионата мира из Беларуси1 февраля , 20:20
-
Российский боец ММА Мусаев победил соперника, а затем устроил массовое побоище: видео31 января , 11:50