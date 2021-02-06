Киевское Динамо продолжает испытывать проблемы на позиции центрального форварда. Во время собрания киевляне провели уже 7 матчей, но ни один нападающий так и не отметился хотя бы голом. Решить проблему форварда Динамо может помочь габонец Аарон Бупендза.

Предприниматель Сурейя Эртугрул, которого называют представителем Луческу рассказал о возможном переходе нападающего турецкого Хатайспора Аарона Бупендза в Динамо.

Кстати Динамо отказало клубу из США в трансфере своего лидера

Эртугрул сообщил, что предложил 24-летнего Бупендза Мирчи Луческу. По его информации, клубы не смогли договориться о переходе, ведь турки хотели получить от киевлян Жерсона Родригеса.

Поскольку это был последний день трансферного окна, они предложили сначала осуществить трансфер Родригеса, а затем Бупендза. Однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях. Президент Динамо не смог прилететь в Анталию из-за смерти отца,

– заявил предприниматель.

Трансферное окно в Украине закрывается 2 марта, поэтому Эртугрул предположил, что Динамо сделает вторую попытку приобрести Бупендза.

"Луческу очень понравился Бупендза, он хочет его трансфера. Динамо не называли цифру, а Хатайспор хотел 10 миллионов евро. У турецкой команды есть официальные предложения по этому игроку от Краснодара и Дженоа. Из Турции также есть предложения от Галатасарая и Бешикташа", – заявил турецкий представитель.

Он сообщил, что ни один клуб не готов заплатить 10 миллионов евро. Также, по его информации, Хатайспор не спешит продавать Бупендза.

Что известно о Бупендза?