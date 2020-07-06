"Десна" обошла "Динамо" в битве за ЛЧ, Боттас выиграл гран-при Австрии: главные новости 5 июля
В Австрии состоялось первое гран-при Формулы-1 сезона 2020, а борьба за награды чемпионата Украины по футболу обострилась до невозможности. Главное о спорте за 5 июля – читайте в дайджесте.
Битва за медали УПЛ
В воскресенье состоялись три матча чемпионата Украины по футболу, сообщает 24 канал. В двух поединках играли команды, которые ведут борьбу за серебряные и бронзовые медали.
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"Десна" на своем поле устроила разгром "Колоса" – 5:1. Убедительная победа подопечных Александра Рябоконя позволила им выйти на второе место.
Черниговцы, которые проводят только второй сезон в УПЛ, имеют равное количество очков с "Динамо" – по 55. Однако именно "Десна" удерживает второе место за лучшую статистику в матчах с "Динамо".
Осечкой "Динамо" не воспользовалась луганская "Заря", которая разделила очки с "Александрией" – 2:2. Победа в 29 туре позволила "Заре" выйти на чистое второе место.
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Теперь же луганчане за три тура до завершения сезона занимают 4-ю строчку и проигрывают конкурентам один балл.
Второе место в чемпионате Украины гарантирует участие в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
Практически лишена мотивации теперь "Александрия". Команда Владимира Шарана потеряла все шансы побороться за награды.
Боттас выиграл первый гран-при сезона
Финский гонщик Mercedes Валттери Боттас выиграл первое гран-при сезона 2020 Формулы-1. Финну не было равных на трассе в Австрии.
Стартовав первым, Боттас никому не уступил лидерство в гонке.
Во время гонки у многих команд возникли технические проблемы, в результате чего до финиша добрались только 11 пилотов из 20-и.
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Сенсацией стал двойной сход пилотов Red Bull Макса Ферстаппена и Алекса Албона.
Развязка гонки, в которой трижды выезжал автомобиль безопасности, наступила на последних кругах. Льюис Хэмилтон из-за штрафа в 5 секунд проиграл подиум Шарлю Леклеру и Ландо Норрису.
Результаты гран-при Австрии / Фото twitter.com/F1
В Армении дисквалифицировали украинцев
В Первой лиге Армении произошел громкий футбольный скандал из-за договорных матчей. 45 представителей футбола дисквалифицировали, из них половину составили украинские легионеры.
Федерация футбола Армении вынесла решение по остановке Первой лиги и дисквалификации нескольких игроков из-за договорных поединков.
В частности, под раздачу попали клубы "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван". Дисквалифицировали 58 человек, из них 45 получили пожизненный запрет для занятий футболом.
Среди наиболее известных украинских легионеров в Армении можно отметить Олега Гуменюка, который ранее играл за "Черноморец", "Таврию" и "Волынь", Сергея Литовченко из "Арсенала", Тимофея Шеремету, который играл за цвета запорожского "Металлурга".
Пожизненно дисквалифицированные украинцы
- Евгений Захарченко ("Агробизнес").
- Игорь Быковский ("Мариуполь").
- Артем Пилипенко ("Арсенал").
- Илья Ходулях ("Горняк").
- Сергей Дячук ("Днепр").
- Дмитрий Копытов ("Сталь").
- Антон Антошин ("Сталь")
- Ярослав Ясницкий ("Агробизнес").
- Анатолий Писковец (экстренер "Волыни").
- Богдан Суходуб ("Мариуполя").
- Дмитрий Климаков ("Металлиста-1925").
- Илья Глушицкий ("Говерла").
- Евгений Коняшин ("Арсенал").
- Максим Дробный (владелец армянского "Локомотива").
- Егор Луговой ("Сумы").
- Ростислав Козар (владелец армянского "Арагац").
- Юрий Окул (тренер армянского "Арагац").
На один год дисквалификации получили Мирослав Дида ("Волынь") и Дмитрий Михайленко ("Черноморец").
На три года дисквалифицировали Михаила Попова ("Черноморец"), Алексея Бондаренко ("Реал Фарм") и Никиту Филатова ("Олимпик").
Сестры Семеренко останутся в сборной
Наставник сборной Украины по биатлону Юрай Санитра надеется на многолетних лидеров команды сестер Семеренко в новом сезоне.
Санитра, который отныне тренирует мужскую и женскую команды, рассказал об изменениях в тренировочном подходе.
"Знаю, что у сестер Семеренко еще есть резерв. Работаем сейчас над тем, чтобы некоторые моменты поменять – в тренировках, в стрельбе, в психологии. Поэтому смотрю на будущее насчет сестер Семеренко очень оптимистично", - сказал Санитра.
Сестры Семеренко, которым по 34 года, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр в составе сборной Украины.
Санитра считает, что женской команде нужно улучшить стрельбу.
По скорости стрельбы мы одни из лучших команд в мире. Я вижу, что нужно больше работы проводить с девушками. У них скорость стрельбы была лимитом в прошлом сезоне. Поэтому там будем больше работать,
– сказал тренер.
Под руководством Санитры будут работать Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Журавок и Екатерина Бех.
Словацкий специалист рассказал, что во время тренировочного сбора в Сянках (Львовская область) в команде очень хорошая рабочая атмосфера.
"Вижу, что и ребята, и девушки с очень серьезным отношением выполняют объемную работу на тренировках", – резюмировал Санитра.