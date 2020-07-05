В Первой лиге Армении случился громкий футбольный скандал из-за договорных матчей. 45 представителей футбола дисквалифицировали, из них половину составили украинские легионеры.

Федерация футбола Армении вынесла решение об остановке Первой лиги и дисквалификации нескольких игроков из-за договорных поединков. В частности, под раздачу попали клубы "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван". Дисквалифицировали 58 человек, из них 45 получили пожизненный запрет для занятий футболом, сообщает ФФА.

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Договорные матчи

Половина этих игроков –футболисты из Украины – 25 украинцев. 20 украинских спортсменов получили пожизненную дисквалификацию.

Среди наиболее известных украинских легионеров в Армении можно отметить Олега Гуменюка, который ранее играл за "Черноморец", "Таврию" и "Волынь", Сергея Литовченко из "Арсенала", Тимофея Шеремета, который защищал цвета запорожского "Металлурга".

Пожизненно дисквалифицированы украинцы

Евгений Захарченко ( "Агробизнес").

Игорь Быковский ( "Мариуполь").

Артем Пилипенко ( "Арсенал").

Илья Ходулях ( "Горняк").

Сергей Дячук ( "Днепр").

Дмитрий Копытов ( "Сталь").

Антон Антошин ( "Сталь")

Ярослав Ясницкий ( "Агробизнес").

Анатолий Писковец (екстренер "Волыни").

Богдан Суходуб ( "Мариуполя").

Дмитрий Климаков ( "Металлиста-1925»).

Илья Глушицкий ( "Говерлы").

Евгений Коняшин ( "Арсенал").

Максим Дробный (владелец армянского "Локомотива").

Егор Луговой ( "Сумы").

Ростислав Козар (владелец армянского "Арагац").

Юрий Окул (тренер армянского "Арагац").

На один год дисквалификацию получили Мирослав Дида ( "Волынь") и Дмитрий Михайленко ( "Черноморец").

На три года дисквалифицировали Михаила Попова ( "Черноморец"), Алексея Бондаренко ( "Реал Фарм") и Никиту Филатова ( "Олимпик").