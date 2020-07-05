Новоиспеченный наставник сборной Украины по биатлону Юрай Санитра надеется на многолетних лидеров команды сестер Семеренко. Словацкий специалист считает, что у ветеранов сборной Украины еще есть "порох в пороховницах".

В интервью "UA:Перший" Санитра, который отныне тренирует мужскую и женскую команды, рассказал об изменениях в тренировочном подходе.

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Стрельбу женщин нужно улучшить

"Знаю, что у сестер Семеренко еще есть резерв. Работаем сейчас над тем, чтобы некоторые моменты поменять – в тренировках, в стрельбе, в психологии. Поэтому смотрю на будущее по сестрам Семеренко очень оптимистично", – сказал Санитра.

Сестры Семеренко, которым по 34 года, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр в составе сборной Украины.

Санитра считает, что женской команде нужно улучшить стрельбу.

По скорости стрельбы мы одни из лучших команд в мире. Я вижу, что нужно больше работы проводить с девушками. У них скорость стрельбы была лимитом в прошлом сезоне. Поэтому там будем больше работать,

– сказал тренер.

Отметим, что ведущие биатлонистки женской сборной Украины Елена Пидгрушная и Юлия Джима будут тренироваться индивидуально со своими личными тренерами.

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Под руководством Санитры буду работать Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Журавок и Екатерина Бех.

Словацкий специалист рассказал, что во время тренировочного сбора в Сянках (Львовская область) в команде очень хорошая рабочая атмосфера.

"Вижу, что и ребята, и девушки с очень серьезным отношением выполняют объемную работу на тренировках", – резюмировал Санитра.

Новый биатлонный сезон стартует Кубком мира в Контиолахти (Финляндия) 28 ноября.