Новый тренер сборной Украины по биатлону решил судьбу сестер Семеренко
Новоиспеченный наставник сборной Украины по биатлону Юрай Санитра надеется на многолетних лидеров команды сестер Семеренко. Словацкий специалист считает, что у ветеранов сборной Украины еще есть "порох в пороховницах".
В интервью "UA:Перший" Санитра, который отныне тренирует мужскую и женскую команды, рассказал об изменениях в тренировочном подходе.
Читайте также: Российские журналисты знают мою позицию и не подходят, – биатлонист Пидручный
Стрельбу женщин нужно улучшить
"Знаю, что у сестер Семеренко еще есть резерв. Работаем сейчас над тем, чтобы некоторые моменты поменять – в тренировках, в стрельбе, в психологии. Поэтому смотрю на будущее по сестрам Семеренко очень оптимистично", – сказал Санитра.
- Сестры Семеренко, которым по 34 года, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр в составе сборной Украины.
Санитра считает, что женской команде нужно улучшить стрельбу.
По скорости стрельбы мы одни из лучших команд в мире. Я вижу, что нужно больше работы проводить с девушками. У них скорость стрельбы была лимитом в прошлом сезоне. Поэтому там будем больше работать,
– сказал тренер.
Отметим, что ведущие биатлонистки женской сборной Украины Елена Пидгрушная и Юлия Джима будут тренироваться индивидуально со своими личными тренерами.
Достойно внимания: Итоги биатлонного сезона: историческое серебро Украины и драматическая развязка в Контиолахти
Под руководством Санитры буду работать Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Журавок и Екатерина Бех.
Словацкий специалист рассказал, что во время тренировочного сбора в Сянках (Львовская область) в команде очень хорошая рабочая атмосфера.
"Вижу, что и ребята, и девушки с очень серьезным отношением выполняют объемную работу на тренировках", – резюмировал Санитра.