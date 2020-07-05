Пилот Mercedes Валттери Боттас уверенно выиграл гран-при Австрии. Финский гонщик, стартовавший первым, никому не отдал первую строчку в гонке.

Вслед за Боттасом вторым финишную черту пересек его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Однако его оштрафовали на 5 секунд, поэтому вторым на подиуме оказался пилот Ferrari Шарль Леклер, сообщает 24 канал. Третью ступень на подиуме на последнем круге вырвал гонщик McLaren Ландо Норрис.

Примечательно Формула-1: пилоты отказываются встать на одно колено и поддержать движение Black Lives Matter

Перед гонкой

Перед стартом гонки большинство пилотов поддержали движение Black Lives Matter, встав на одно колено. Только несколько гонщиков отказались становиться на колено и выразили позицию против расизма по-своему.

Также перед самой гонкой стюарды наказали пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона за игнорирование желтых флагов в субботней квалификации.

Вместо того, чтобы стартовать вторым, британец начинал гонку 5-м.

Ход гонки

Старт гонки не увенчался большим изменением позиции или аварии. Боттас сразу ушел в отрыв. Зато Хэмилтон до 10-го круга сыграл позиции и уже был третьим.

На 12-м круге неожиданно возникли проблемы у Макса Ферстаппена. Его болид резко начал терять мощность и пилот Red Bull вынужденно закончил гонку.

На 18-м круге схожие проблемы возникли у гонщика Renault Даниэля Риккардо, который тоже сошел. На том же круге Себастьян Феттель обошел Лэнса Стролла и поднялся на восьмую позицию.

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Из-за проблем Стролла с силовой установкой его обошел и Пьер Гасли. На двадцать первом круге пилот Racing Point стал третьим гонщиком, который сошел.

На 26-м круге Эстебан Окон сел на хвост Магнуссену и с помощью DRS обошел того. Датчанин решил поздно тормозить и вылетел с трассы. Там его болид Haas заглох и гонка для Кевина закончилась.

LAP 26/71



Magnussen spins out of the race and brings out the ️ SAFETY CAR ️ #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/vu3bpurOJR — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

На 27 круге начались массовые пит-стопы, ведь на трассе появился автомобиль безопасности, чтобы эвакуировать болид Магнуссена.

Едва не закончился аварией на пит-лейн выезд Переса, который еще бы немного и въехал в McLaren Норриса.

LAP 27/71



Cars flood into the pit lane to change tyres under the Safety Car, and Norris and Perez almost collide heading to the exit #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/0bOTICy0S0 — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Рестарт гонки завершился разворотом Феттеля, который перетормозил в повороте. Немец пытался воспользоваться борьбой Сайнса и Леклера. В итоге, Себастьян откатился на 15-ю ступень.

DRAMA AT THE RESTART



Vettel tries to get past Sainz at Turn 3, there's contact and the Ferrari man spins



The German drops to P15 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/u9Js3sxYgv — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

До 41-го круга Хэмилтон, которому команда запретила на полную мощность задействовать двигатель, сократил отставание от Боттаса меньше, чем до секунды.

Впоследствии Боттасу сообщили не выезжать на поребрики из-за проблем с сенсорами коробки передач на обоих болидах Mercedes. Из-за идентичной проблемі гонку раньше завершил Стролла.

На 50-м кругу с трассы вылетел второй пилот Haas Ромен Грожан. Для него гонка закончилась. Через круг потерял мощность болид Williams Джорджа Расселла – 6-й сход.

На 52-м круге второй раз выехал автомобиль безопасности, чтобы безопасно убрать болид Расселла. Поэтому пилоты пошли на второй в гонке "бесплатный" пит-стоп.

Через два круга состоялся второй рестарт в гонке, но автомобиль безопасности сразу выехал в третий раз. Пилот Alfa Romeo Кимми Ряйконен потерял колесо и разбил болид.

LAP 55/71



Drama at the restart as Raikkonen's front right wheel comes off, and the Safety Car is redeployed immediately #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/LyTd7SoDcb — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

За мгновение до выезда автомобиля безопасности Алекс Албон из Red Bull успел опередить Серхио Переса из Racing Point. Таец думал, что обошел Серхио вне правил, поэтому вернул позицию.

Но Алексу позволили обойти мексиканца, когда на трассе был автомобиль безопасности.

И для Албона это не увенчалось успехом. После рестарта он атаковал Хэмилтона в четвёртом повороте и пытался обойти британца по внешнему радиусу. Болиды столкнулись колесами и Албона выбросило с трассы – он откатился на последнюю позицию. Впоследствии Албон сошел с гонки.

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Contact between Albon and Hamilton at the restart!



Albon spins and drops to P13 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/5iImqmGcVR — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

На 64 круге Леклер обошел Норриса и вышел на четвёртое место. Благодаря свежим шинам Леклеру удавалось сокращать отставание до лидеров и Шарль атаковал изо всех сил.

Через два круга Леклер удачно атаковал Переса и вышел на 3-ю строчку. В то же время Хэмилтон получил 5 секунд штрафа за столкновение с Албоном. Такойже штраф дали и Пересу.

Таким образом, Боттас уверенно выиграл гонку. На подиум попали Леклер и Норрис. Хэмилтон финишировал 4-м.

Отметим, что в гонке только 11 пилотов из 20-и доехали до финиша.

Результаты гонки



Результаты гран-при Австрии / Фото twitter.com/F1

Видеообзор гран-при Австрии