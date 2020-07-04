Донецкий "Шахтер" в рамках 29-го тура чемпионата Украины победил киевское "Динамо". Поединок в Киеве завершился волевой победой донецкого клуба.

Динамо – Шахтер 2:3

Голы: Вербич, 51, Де Пена, 62 – Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Патрик, 72

Удаление: Пиварич, 90+1 (Динамо Киев)

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"Шахтер" полностью решил свои задачи в чемпионате Украины, став досрочным чемпионом, пишет 24 канал. Поэтому "горняки" вышли на поединок в резервном составе.

Далеко не основной состав вышел в "Динамо". Хотя киевлянам крайне важно побеждать, чтобы защитить второе место от "Зари", на игру с "горняками" вынужденно вышли резервисты.

В частности, впервые в старте появился 20-летний защитник Сирота. Также вернулся к старту Пиварич и Русин. В заявление "Динамо" на матч не попал Виктор Цыганков.

Подогревало интригу то, что "бело-синие" проиграли все три матча "Шахтеру" в рамках действующего сезона УПЛ. Киевляне побеждали "горняков" только в кубковых противостояниях.

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Двойной нокдаун для "Динамо"

Команды выбрали на поединок средний темп: "Шахтер" кое-где включался во время контратак, а киевляне уже привычно в этом сезоне безальтернативно владели мячом на своей половине поля.

За весь первый тайм "Динамо" не нанесло ни одного удара в створ ворот соперника.

А "горняки" имели несколько шансов, которыми и воспользовались.

Первый гол в воротах "Динамо" мог побывать на 7 минуте. Кадири сбил Мораеса возле штрафной – стандарт. Удар с отметки выполнил Патрик.

Мяч после удара бразильца закручивался в ворота, однако Бойко кулаками отбил перед собой. К счастью для "Динамо", никто из "горняков" не успел добить мяч в ворота.

Хороший удар на 10 минуте нанес Коноплянка. Додо отдал пас с фланга и Евгений выстрелил из-за пределов штрафной. Мяч красиво опустился за воротами – мог быть шедевр.

Полумомент был и у "Динамо". После не слишком удачного навеса Пиварича не лучшим образом сыграл Витао. Мяч в штрафной выиграл Русин и сбросил на Буяльского. Виталий одним прикосновением пробить не смог и потерял свой шанс.

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"Шахтер" открыл счет в игре на 31 минуте. Степаненко отобрал мяч у Сидорова перед штрафной киевлян, в результате чего Болбат завладел мячом.

Защитник пробил по воротам, но попал в штангу. Первым на добивании был Степаненко и ударил мяч в сетку.

Через 8 минут новоиспеченные чемпионы Украины удвоили преимущество. Коноплянка в коронном стиле сместился с левого фланга, качнул Кендзеру и пробил точно в нижний угол.

Неприличным счет мог стать уже через две минуты. Алан Патрик мощно пробил из-за пределов штрафной, но точно по центру, где стоял Бойко. Денис парировал удар.

Камбэк киевлян

Сразу после перерыва "Динамо" сыграло один мяч. Цитаишвили совершил великолепный навес с правого фланга на Шапаренко. Николай избежал офсайда и головой пробил по воротам Трубина.

Голкипер "Шахтера" не смог забрать мяч в руки и тот оказался у Вербича. Словенец легко переправил мяч в ворота.

Либо "Динамо" задвигалось, либо "Шахтер" остановился, но после перерыва у киевлян стало больше моментов.

На 60 минуте едва не сравнял счет Цитаишвили. Хавбек остро пробил из-за пределов штрафной и мяч после незначительно рикошета пролетел возле стойки ворот Трубина.

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Неожиданным гостем матча стал экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров. Недавно Ребров с "Ференцварошем" оформил чемпионство в Венгрии.

На 68 минуте "Динамо" таки возобновило паритет. Сирота перебросил линию защиты "Шахтера" и вывел Де Пену лицом к лицу с Трубиным. Голкипер "Шахтера" слишком быстро покинул ворота и Де Пена внешне легко перебросил Трубина – 2:2.

Наставник "горняков" Луиш Каштру быстро отреагировал на гол. Он выпустил на поле тяжелую артиллерию в лице Тайсона. И замена быстро сработала. Бразилец между ног бросил Кендзере и вывел Патрика лицом к лицу с Бойко. Алан пробил мимо голкипера – 3:2.

Несмотря на желание отыграться, киевлянам не удалось сравнять счет на табло. В компенсированное время арбитр удалил Пиварича за крайне жесткий подкат против Патрика.

"Шахтер" отстоял победу 3:2.

После этого поражения "Динамо" рискует потерять второе место. Уже в воскресенье позицию "Динамо" может занять "Заря", если победит "Александрию". Сейчас команды разделяют два очка.

Динамо – Шахтер видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ