Черниговская "Десна" одержала вторую подряд победу в чемпионате Украины. 5-го июля в рамках 29 тура УПЛ черниговцы победили "Колос" и вышли на вторую строчку в турнирной таблице.

Десна – Колос 5:1

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 37, 78, Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 – Кожушко, 89

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Ход матча

Уже на третьей минуте игры хозяева были близки, чтобы открыть счет. Картушову считанных сантиметров не хватило, чтобы замкнуть на дальней штанге выверенный прострел Хлебаса.

И все же "северяне" провели быстрый гол. Кузык оказался на левом фланге, протянул ближе к воротам и отдал на Хлебаса. Последний в касание навесил точно на Будковского, который пробил в противовес Волынцу – 1:0.

На 18 минуте "Десна" претендовали на пенальти. Гавриш в штрафной сбил Картушова, но арбитр не усмотрел нарушения. Системы VAR на игре не было.

На 37 минуте "Десна" удвоила преимущество. Денис Фаворов разрядил пушку издалека и попал в ближний угол. Волынец не спас партнеров.

После перерыва гости зажали "Десну". Хороший момент получил "Колос" на 51 минуте. После опасного удара Лысенко "Десну" от гола спас голкипер Паст. Он вовремя прыгнул в угол, отбив мяч руками.

На 63 минуте едва не сделал счет разгромным Кузык. Мяч после его дальнего удара с помощью рикошета угодил в штангу.

Несмотря на давление "колосков" именно черниговцам удавалось забивать. На 77 минуте Кузык ворвался в штрафную, где его сбил Зозуля – пенальти. Удар с точки уверенно реализовал Фаворов и оформил дубль.

Сумасшедшая развязка

На 87 минуте "Десна" добила гостей. Свежий Филиппов на левом фланге обыграл Черноморца и прострелил в штрафную на Старенького. Тот не встретил опеки защитников и забил очередной гол в ворота "Колоса".

Зато гол престижа удалось провести Кожушко. Игрок "Колоса" замкнул прострел Антюха с фланга, попав в угол ворот.

Жирную точку в игре поставил Тотовицкий. Игрок "Десны" забил гол, закрутив с углового – сухой лист.

Десна – Колос видеообзор матча

Благодаря этой победе "Десна" вышла ну вторую строчку, по крайней мере, пока свой матч 29 тура не сыграла "Заря". Вечером луганчане встретятся с "Александрией".

Черниговцы после 29 туров набрали 55 очков, как и киевское "Динамо". Однако "Десна" опережает "Динамо" благодаря лучшей статистике в очных матчах.

Как известно, второе место в чемпионате Украины дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Третье – прямой пропуск в групповой этап Лиги Европы.

Турнирная таблица УПЛ