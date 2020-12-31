В среду, 30 декабря, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Сборная Украины по футболу записала новогоднее поздравление

Этот 2020-й год выдался достаточно сложным для сборной Украины и футбольных событий в целом. Но подопечные Андрея Шевченко не теряют мотивацию и записали новогоднее поздравление для всех поклонников футбола, пишет 24 канал.

К слову Неожиданные победы, достижения и признания – главные спортивные события в Украине 2020

Футболисты вместе с ассистентом главного наставника Андреа Малдерой записали видеопоздравление, в котором пожелали всес украинцам крепкого здоровья, много поводов для радости и улыбок.

Поздравление сборной Украины по футболу: смотрите видео

Какой канал будет показывать домашние матчи Динамо в 2021 году

Группа 1+1 media продлила соглашение с киевским Динамо на трансляцию домашних матчей в чемпионате Украины.

Запуск клубного канала Динамо до конца сезона не повлияет на трансляцию домашних матчей столичной команды в чемпионате Украины на телеканале "2+2".

Также 1+1 media будет поддерживать официальный телеканал ФК Динамо – "FC Dinamo Kyiv TV", предоставляя часть контента, преимущественно архивные материалы и записи трансляций, на которые имеет исключительные права как постоянный официальный партнер клуба.

Состав сборной Украины по биатлону на январские этапы Кубка мира

В январе 2021 года продолжится Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021. Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился со списком спортсменов на январские этапы Кубка мира.

Состав мужской сборной Украины:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима;

Антон Дудченко;

Богдан Цимбал;

Руслан Ткаленко;

Артем Тищенко;

Тарас Лесюк.

Женская сборная осталась в предыдущем составе:

Дарья Блашко;

Юлия Джима;

Елена Пидгрушная;

Валентина Семеренко;

Вита Семеренко;

Екатерина Бех;

Анастасия Меркушина.



Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канала