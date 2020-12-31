Новогоднее поздравление сборной, кто будет транслировать Динамо: новости спорта 30 декабря
В среду, 30 декабря, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.
Сборная Украины по футболу записала новогоднее поздравление
Этот 2020-й год выдался достаточно сложным для сборной Украины и футбольных событий в целом. Но подопечные Андрея Шевченко не теряют мотивацию и записали новогоднее поздравление для всех поклонников футбола, пишет 24 канал.
К слову Неожиданные победы, достижения и признания – главные спортивные события в Украине 2020
Футболисты вместе с ассистентом главного наставника Андреа Малдерой записали видеопоздравление, в котором пожелали всес украинцам крепкого здоровья, много поводов для радости и улыбок.
Поздравление сборной Украины по футболу: смотрите видео
Какой канал будет показывать домашние матчи Динамо в 2021 году
Группа 1+1 media продлила соглашение с киевским Динамо на трансляцию домашних матчей в чемпионате Украины.
Запуск клубного канала Динамо до конца сезона не повлияет на трансляцию домашних матчей столичной команды в чемпионате Украины на телеканале "2+2".
Также 1+1 media будет поддерживать официальный телеканал ФК Динамо – "FC Dinamo Kyiv TV", предоставляя часть контента, преимущественно архивные материалы и записи трансляций, на которые имеет исключительные права как постоянный официальный партнер клуба.
Состав сборной Украины по биатлону на январские этапы Кубка мира
В январе 2021 года продолжится Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021. Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился со списком спортсменов на январские этапы Кубка мира.
Состав мужской сборной Украины:
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима;
- Антон Дудченко;
- Богдан Цимбал;
- Руслан Ткаленко;
- Артем Тищенко;
- Тарас Лесюк.
Женская сборная осталась в предыдущем составе:
- Дарья Блашко;
- Юлия Джима;
- Елена Пидгрушная;
- Валентина Семеренко;
- Вита Семеренко;
- Екатерина Бех;
- Анастасия Меркушина.
Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канала
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