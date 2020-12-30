Этот 2020-й год выдался достаточно сложным для сборной Украины и футбольных событий в целом. Но подопечные Андрея Шевченко не теряют мотивацию и записали новогоднее поздравление для всех поклонников футбола.

Команда во главе с Андреем Шевченко не теряет мотивацию и надеется, что следующий 2021-й будет лучше этот год. Футболисты вместе с ассистентом главного наставника Андреа Малдером записали видеопоздравление, в котором пожелали всем украинцам крепкого здоровья, много поводов для радости и улыбок. Ролик выложила УАФ.

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Также футболисты не забыли пожелать полных стадионов и горячей поддержки.

Кто принял участие в съемке?

Андрей Пятов

Руслан Малиновский

Александр Зинченко

Роман Яремчук

Андрей Лунин

Эдуард Соболь

Виктор Цыганков

Тарас Степаненко

Сергей Кривцов

Андреа Малдера

Завершал обращения защитник Шахтера Кривцов. Игрок оригинально вспомнил и о чемпионате Европы-2020: "Успехах сборной в 2021 году, а особенно на Евро-2020".

Приветствие сборной Украины по футболу смотрите видео