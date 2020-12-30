Сборная Украины по футболу записала новогоднее поздравление: видео
Этот 2020-й год выдался достаточно сложным для сборной Украины и футбольных событий в целом. Но подопечные Андрея Шевченко не теряют мотивацию и записали новогоднее поздравление для всех поклонников футбола.
Команда во главе с Андреем Шевченко не теряет мотивацию и надеется, что следующий 2021-й будет лучше этот год. Футболисты вместе с ассистентом главного наставника Андреа Малдером записали видеопоздравление, в котором пожелали всем украинцам крепкого здоровья, много поводов для радости и улыбок. Ролик выложила УАФ.
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Также футболисты не забыли пожелать полных стадионов и горячей поддержки.
Кто принял участие в съемке?
- Андрей Пятов
- Руслан Малиновский
- Александр Зинченко
- Роман Яремчук
- Андрей Лунин
- Эдуард Соболь
- Виктор Цыганков
- Тарас Степаненко
- Сергей Кривцов
- Андреа Малдера
Завершал обращения защитник Шахтера Кривцов. Игрок оригинально вспомнил и о чемпионате Европы-2020: "Успехах сборной в 2021 году, а особенно на Евро-2020".
Приветствие сборной Украины по футболу смотрите видео
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