Стало известно, какой канал будет показывать домашние матчи Динамо в 2021 году
Группа 1+1 media продлила соглашение с киевским Динамо на трансляцию домашних матчей в чемпионате Украины.
Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Запуск клубного канала Динамо до конца сезона не повлияет на трансляцию домашних матчей столичной команды в чемпионате Украины на телеканале "2+2".
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Также 1 + 1 media будет поддерживать официальный телеканал ФК Динамо – "FC Dinamo Kyiv TV", предоставляя часть контента, преимущественно архивные материалы и записи трансляций, на которые имеет исключительные права как постоянный официальный партнер клуба.
Также в этом сезоне "плюсы" транслируют домашние матчи Зари и Днепра-1.
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