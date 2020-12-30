Группа 1+1 media продлила соглашение с киевским Динамо на трансляцию домашних матчей в чемпионате Украины.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Запуск клубного канала Динамо до конца сезона не повлияет на трансляцию домашних матчей столичной команды в чемпионате Украины на телеканале "2+2".

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Также 1 + 1 media будет поддерживать официальный телеканал ФК Динамо – "FC Dinamo Kyiv TV", предоставляя часть контента, преимущественно архивные материалы и записи трансляций, на которые имеет исключительные права как постоянный официальный партнер клуба.

Также в этом сезоне "плюсы" транслируют домашние матчи Зари и Днепра-1.

К слову. Динамо запускает свой канал. Тестовое вещание планируют начать в начале 2021 года.