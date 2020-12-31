У середу, 30 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Збірна України з футболу записала новорічне привітання

Цей 2020-й рік видався доволі складним для збірної України та футбольних подій в цілому. Але підопічні Андрія Шевченка не втрачають мотивацію та записали новорічне привітання для всіх прихильників футболу, пише 24 канал.

До слова Неочікувані перемоги, досягнення та визнання – головні спортивні події в Україні 2020

Футболісти разом з асистентом головного наставника Андреа Малдерою записали відеопривітання, у якому побажали всіх українцям міцного здоров'я, багато приводів для радості та посмішок.

Привітання збірної України з футболу: дивіться відео

Який канал буде показувати домашні матчі Динамо у 2021 році

Група 1+1 media продовжила угоду із київським Динамо на трансляцію домашніх матчів у чемпіонаті України.

Запуск клубного каналу Динамо до кінця сезону не вплине на трансляцію домашніх матчів столичної команди у чемпіонаті України на телеканалі "2+2".

Також 1+1 media підтримуватиме офіційний телеканал ФК Динамо – "FC Dinamo Kyiv TV", надаючи частину контенту, переважно архівні матеріали та записи трансляцій, на які має виключні права як постійний офіційний партнер клубу.

Склад збірної України з біатлону на січневі етапи Кубка світу

У січні 2021 року продовжить Кубок світу з біатлону сезону-2020/2021. Тренерський штаб збірних України з біатлону визначився зі списком спортсменів на січневі етапи Кубка світу.

Склад чоловічої збірної України:

Дмитро Підручний

Артем Прима;

Антон Дудченко;

Богдан Цимбал;

Руслан Ткаленко;

Артем Тищенко;

Тарас Лесюк.

Жіноча збірна залишилася у попередньому складі:

Дар'я Блашко;

Юлія Джима;

Олена Підгрушна;

Валентина Семеренко;

Віта Семеренко;

Катерина Бех;

Анастасія Меркушина.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал