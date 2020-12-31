Новорічне привітання збірної України, хто транслюватиме Динамо: новини спорту 30 грудня
У середу, 30 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Збірна України з футболу записала новорічне привітання
Цей 2020-й рік видався доволі складним для збірної України та футбольних подій в цілому. Але підопічні Андрія Шевченка не втрачають мотивацію та записали новорічне привітання для всіх прихильників футболу, пише 24 канал.
До слова Неочікувані перемоги, досягнення та визнання – головні спортивні події в Україні 2020
Футболісти разом з асистентом головного наставника Андреа Малдерою записали відеопривітання, у якому побажали всіх українцям міцного здоров'я, багато приводів для радості та посмішок.
Привітання збірної України з футболу: дивіться відео
Який канал буде показувати домашні матчі Динамо у 2021 році
Група 1+1 media продовжила угоду із київським Динамо на трансляцію домашніх матчів у чемпіонаті України.
Запуск клубного каналу Динамо до кінця сезону не вплине на трансляцію домашніх матчів столичної команди у чемпіонаті України на телеканалі "2+2".
Також 1+1 media підтримуватиме офіційний телеканал ФК Динамо – "FC Dinamo Kyiv TV", надаючи частину контенту, переважно архівні матеріали та записи трансляцій, на які має виключні права як постійний офіційний партнер клубу.
Склад збірної України з біатлону на січневі етапи Кубка світу
У січні 2021 року продовжить Кубок світу з біатлону сезону-2020/2021. Тренерський штаб збірних України з біатлону визначився зі списком спортсменів на січневі етапи Кубка світу.
Склад чоловічої збірної України:
- Дмитро Підручний
- Артем Прима;
- Антон Дудченко;
- Богдан Цимбал;
- Руслан Ткаленко;
- Артем Тищенко;
- Тарас Лесюк.
Жіноча збірна залишилася у попередньому складі:
- Дар'я Блашко;
- Юлія Джима;
- Олена Підгрушна;
- Валентина Семеренко;
- Віта Семеренко;
- Катерина Бех;
- Анастасія Меркушина.
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал
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