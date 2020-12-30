В январе 2021 года продолжит Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021. Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился со списком спортсменов на январские этапы Кубка мира.

Как сообщает XSPORT, мужскую команду пополнят Артем Тищенко и Тарас Лесюк. К теме Кубок мира по биатлону: Бе и Олсбю – лидеры общего зачета, прогресс Украины в Кубке наций Состав мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный

Артем Прима;

Антон Дудченко;

Богдан Цимбал;

Руслан Ткаленко;

Артем Тищенко;

Тарас Лесюк. Женская сборная осталась в предыдущем составе: Дарья Блашко;

Юлия Джима;

Елена Пидгрушная;

Валентина Семеренко;

Вита Семеренко;

Екатерина Бех;

Анастасия Меркушина. Сообщается, что после первых стартов в Оберхофе по одному спортсмену из мужской и женской команд отправятся на Кубок IBU.

Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал