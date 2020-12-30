Состав сборной Украины по биатлону на январские этапы Кубка мира
В январе 2021 года продолжит Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021. Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился со списком спортсменов на январские этапы Кубка мира.
Как сообщает XSPORT, мужскую команду пополнят Артем Тищенко и Тарас Лесюк.
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Состав мужской сборной Украины
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима;
- Антон Дудченко;
- Богдан Цимбал;
- Руслан Ткаленко;
- Артем Тищенко;
- Тарас Лесюк.
Женская сборная осталась в предыдущем составе:
- Дарья Блашко;
- Юлия Джима;
- Елена Пидгрушная;
- Валентина Семеренко;
- Вита Семеренко;
- Екатерина Бех;
- Анастасия Меркушина.
Сообщается, что после первых стартов в Оберхофе по одному спортсмену из мужской и женской команд отправятся на Кубок IBU.
Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал
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