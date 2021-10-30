Босния и Герцеговина объявила заявку на игру с Украиной в отборе на ЧМ-2022

Украина станет одним из двух следующих соперников Боснии и Герцеговины по отбору на чемпионат мира-2022. Конкурент "сине-желтых" объявил заявку на поединки.

К слову С Малиновским, Коваленко и Гармашем – объявлен состав сборной Украины на матчи в ноябре

Тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины во главе с Ивайло Петером объявил заявку национальной команды на два решающих поединка отбора на чемпионат мира-2022. Боснийцы 13 ноября встретятся с финнами, а уже 16 ноября сыграют против Украины.

Оба матча боснийцы будут играть на глазах родных болельщиков. В заявку вошли 27 футболистов. Петер вызвал боевой состав во главе с нападающим Эдином Джеко, создавшим немало проблем "сине-желтым" в первой игре во Львове.

Заявка Боснии и Герцеговины

Вратари: Ибрахим Шехич, Никола Василь, Кенан Пирич.

Защитники: Бранимир Ципетич, Матео Сушич, Юсуф Газибегович, Сеад Колашинац, Элдар Чивич, Аднан Ковачевич, Анел Ахмедходжич, Деннис Хаджикадуни, Синиша Саничанин, Александар Йовичич, Айдин Нукич.

Полузащитники: Амир Хаджиахметович, Раде Крунич, Миралем Пьянич, Амер Гояк, Гойко Цимирот, Мирослав Стеванович, Аде Налич, Эльмедин Жиликич, Элвис Шарич.

Нападающие: Эдин Джеко, Лука Менало, Эрмедин Демирович, Смаил Превляк.

Рафаэль Надаль сыграл в теннис с 97-летним украинским рекордсменом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел матч с самым возрастным профессиональным теннисистом мира – 97-летним украинцем Леонидом Станиславским. Матч носил символический характер.

Товарищеский матч между Надалем и Станиславским прошел на кортах академии испанского теннисиста. Сама игра длилась не долго – спортсмены провели несколько розыгрышей, после чего отправились на личную беседу.

Для Станиславского Надаль стал не первым известным теннисистом, с кем ему пришлось сыграть товарищеский матч. 97-летний теннисист до этого встречался и с другими известными спортсменами на корте, среди которых Роджер Федерер, Андрей Медведев и Элина Свитолина.

Стоит добавить, что Станиславский был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной действующий теннисист в мире.

Украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA

Сразу четыре украинских теннисистки пробились в четвертьфинал турниров WTA. Такой результат позволил им установить национальный рекорд.

Сразу четыре теннисистки продолжают свой путь на турнирах WTA 250. Три украинки сыграют в четвертьфинале в Клуж-Напоке (Румыния). Четвертьфиналистками стали Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Даяна Ястремская будет бороться за выход в полуфинал турнира в Courmayeur Ladies Open в Италии.

До этого на трех турнирах только по две украинки выходили в 1/4 финала. Сначала это было на соревнованиях в Абу-Даби. Там в эту стадию пробились первая ракетка Украины Элина Свитолина и талантливая теннисистка Марта Костюк.

Второй турнир, где в четвертьфинал вышли две украинки, был в Будапеште – Ангелина Калинина и Екатерина Козлова. Третий столь успешный старт для украинок был в Чикаго, там в четвертьфинал вышли все те же Марта Костюк и Элина Свитолина.

Как будут пускать болельщиков на матч Динамо – Барселона в Лиге чемпионов

В Украине усиливают карантин. Киев переходит к "красному" уровню эпидемиологической опасности, предусматривающему ограничение посещения массовых мероприятий. В их числе и матч Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной, который состоится 2 ноября.

Из-за карантина Динамо было вынуждено ввести ограничения для болельщиков, которые намерены посетить футбольный матч.

На трибуны владельцев билетов будут пускать только при наличии одного из следующих документов:

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа до матча,

отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча,

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты),

документа, подтверждающего излечение от COVID-19.

Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Проверка документов будет производиться на входе на стадион. Следовательно, в Динамо попросили болельщиков прибыть заранее, чтобы не создавать скопления перед НСК "Олимпийский" и иметь возможность вовремя попасть на игру.

Кроме того, во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, закрывающие нос и рот.